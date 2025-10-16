  1. Ekonomim
  2. Şehirler
  3. Ceylan Splend'or Uludağ Autograph Collection açılıyor
Takip Et

Ceylan Splend'or Uludağ Autograph Collection açılıyor

Marriott International’ın Autograph Collection segmentinin yeni üyesi Ceylan Splend'or Uludağ, 29 Kasım’da kapılarını açmaya hazırlanıyor.

Esra Özarfat
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Ceylan Splend'or Uludağ Autograph Collection açılıyor
Takip Et

EKONOMİ (BURSA) - Uludağ’ın ikinci gelişim bölgesinde konumlanan Ceylan Splend’or Uludağ, Autograph Collection, çevresindeki kentlere yakın lokasyonuyla şehir hayatının günlük rutininden uzaklaşmak isteyen misafirlerin seyahat planlarına girmeye hazırlanıyor. Rejeneratif seyahat yaklaşımıyla açılacak otel, sanat, gastronomi, doğa sporları ve wellbeing konularında sunduğu özel deneyimlerle çok katmanlı bir seyahat seçeneği sunacak. Uludağ’a özgü detaylarla zenginleşen sıcak minimalizm yaklaşımı ve sürdürülebilir tasarım anlayışıyla Ceylan Splend’or Uludağ, yılın her döneminde yaşayacak bir dağ destinasyonu olarak ön plana çıkıyor. 29 Kasım’da kapılarını açmaya hazırlanan Ceylan Splend’or Uludağ, Autograph Collection, uluslararası gezginler, wellbeing odaklı konuklar, kış sporları meraklıları, lüks tatil severler, maceraperestler, sanatseverler ve gastronomi tutkunları olmak üzere her yaştan her kategoride misafire hitap ediyor.

Şehirler
ASKON Konya, tarım ile sanayiyi aynı sofrada buluşturdu
ASKON Konya, tarım ile sanayiyi aynı sofrada buluşturdu
İzi İnvest, faizsiz 60 ay vade ile ev sahibi yapıyor!
İzi İnvest, faizsiz 60 ay vade ile ev sahibi yapıyor!
Bursa’daki OSB’ler “Yeşil OSB” olma yolunda bir araya geldi
Bursa’daki OSB’ler “Yeşil OSB” olma yolunda bir araya geldi
BURULAŞ ve ULUTEK Bursa’nın ulaşımı için birlikte çalışacak
BURULAŞ ve ULUTEK Bursa’nın ulaşımı için birlikte çalışacak
Bursa iş dünyası, ihtiyaç duyduğu kalifiye iş gücü için kolları sıvadı
Bursa iş dünyası, ihtiyaç duyduğu kalifiye iş gücü için kolları sıvadı
Maximiles Black The Bodrum Cup’a GIGI Awards’tan 3 Ödül
Maximiles Black The Bodrum Cup’a GIGI Awards’tan 3 Ödül