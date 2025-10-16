Ceylan Splend'or Uludağ Autograph Collection açılıyor

EKONOMİ (BURSA) - Uludağ’ın ikinci gelişim bölgesinde konumlanan Ceylan Splend’or Uludağ, Autograph Collection, çevresindeki kentlere yakın lokasyonuyla şehir hayatının günlük rutininden uzaklaşmak isteyen misafirlerin seyahat planlarına girmeye hazırlanıyor. Rejeneratif seyahat yaklaşımıyla açılacak otel, sanat, gastronomi, doğa sporları ve wellbeing konularında sunduğu özel deneyimlerle çok katmanlı bir seyahat seçeneği sunacak. Uludağ’a özgü detaylarla zenginleşen sıcak minimalizm yaklaşımı ve sürdürülebilir tasarım anlayışıyla Ceylan Splend’or Uludağ, yılın her döneminde yaşayacak bir dağ destinasyonu olarak ön plana çıkıyor. 29 Kasım’da kapılarını açmaya hazırlanan Ceylan Splend’or Uludağ, Autograph Collection, uluslararası gezginler, wellbeing odaklı konuklar, kış sporları meraklıları, lüks tatil severler, maceraperestler, sanatseverler ve gastronomi tutkunları olmak üzere her yaştan her kategoride misafire hitap ediyor.