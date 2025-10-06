CHP’li Gülcan Kış açıkladı: “Her çocuk 140 bin TL borçla doğuyor”

MERSİN/EKONOMİ



Hükümetin ekonomi politikalarını eleştiren Gülcan Kış, 2025’in ilk 8 ayında bütçeden yapılan faiz ödemelerinin geçen yıla göre yüzde 86,6 artışla 1 trilyon 425 milyar liraya yükseldiğini söyledi. Orta Vadeli Program’a göre yılsonunda bu yükün 2,1 trilyon liraya ulaşacağına işaret eden Kış, “Vatandaş ödediği her 5 liralık verginin 1 lirasını faize çalışıyor. Saray iktidarı, ülkeyi uluslararası tefecilerin kapısına bağladı. Hazine borç stoku Ağustos itibarıyla 12 trilyon 477 milyar liraya yükseldi. Bu yalnızca bir rakam değil, milletin sırtına yüklenen ağır bir faturadır. Bugün Türkiye’de doğan her çocuk, daha gözünü açar açmaz 140 bin lira borçla hayata başlıyor. Borç stokunun faiz yükü ise anaparayı geçti, 9,6 trilyon liraya dayandı. Dolar kuru her 1 lira arttığında, 127 milyar lira ek yük biniyor. İktidarın sorumsuz politikalarının faturası, doğmamış çocuklarımızın bile omzuna yükleniyor. Hazine yalnızca ilk 8 ayda 2 trilyon lirayı aşkın borçlandı. Üstelik ihtiyaç olmadığı halde yüzde 40’ın üzerinde faizle borç alındı” diye konuştu.



“Tasarruf memurdan, israf saraydan”

Bütçede en düşük artışın personel giderlerinde yaşandığını, buna karşın faiz ödemelerinin neredeyse ikiye katlandığına dikkat çeken Gülcan Kış, “İktidar öğretmenden, hemşireden, memurdan kısmayı marifet sanıyor ama sarayın şatafatından, yandaşların garantili projelerinden tek kuruş eksiltmiyor. Faizciye, müteahhide var, halka ve emekçiye yok. 2025’te 1,6 milyar dolarlık satış yapıldı. Cumhuriyetin fabrikalarını, limanlarını, santrallerini satıp günü kurtarmaya çalışıyorlar. Devleti emlak ofisine çevirdiler. Emekli açlık sınırının altında yaşamaya mahkûm, asgari ücretli pazara çıkamaz hale geldi, gençler işsizlikten yurtdışına kaçıyor. Ama iktidar milletin alın terini faize ve yandaşa çalıştırıyor. Bu düzenin adı tek adam rejimidir. Halktan toplanan vergiler eğitim, sağlık, üretim için değil; sarayın masrafları ve uluslararası faiz lobileri için harcanıyor. Cumhuriyet Halk Partisi bu düzeni değiştirmekte kararlıdır” ifadelerini kullandı.