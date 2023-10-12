'Çiftçi tarlasını ekmekten vazgeçecek'

Mahir Solmaz/Diyarbakır

Diyarbakır Ticaret Borsasında (DTB) gerçekleştirilen Pamuk Alım-Satım Seansında konuşan DTB Başkanı Engin Yeşil, üretimin devamlılığı için kilogram fiyatının 29 TL’nin altında olmaması gerektiğini, mevcut fiyatlarla üretimin artmasının imkânsız olduğunu belirtti.

Stratejik ürün olan pamuğun üretiminin artırılabilmesi için girdi maliyetleri dikkate alınarak desteklenmelerin artırılması ve zamanında ödenmesi gerektiğine dikkat çekti.

DTB Başkanı Engin Yeşil, çiftçilerin geleceğe yönelik plan yapabilmesi ve pamuk üretimine devam edebilmesi için sözleşmeli üretime geçilmesi ve desteklemelerin avans olarak ödenmesi gerektiğinin altını çizdi ve böylece pamuk ekim alanının artmasına katkı sağlanacağını belirterek “Pamukta 2022 yılında 1,60 olan prim desteği bu yılda değişmeyerek 1.60 TL olarak kalmıştır. Prim desteğinin en az 4 liraya çıkarılması gerekiyor. Bölgede kütlü pamuğun üretim maliyeti kilogram başına 23 TL civarındadır. Geçen sene maliyetin altında satılan pamuk, bu sene yine maliyetin altında satılmakta ve gelecek yılda yine maliyetin altında satılacağı endişesi taşınmaktadır. Girdi fiyatlarına bakıldığında geçen sene 18 TL olan mazot 41 TL, gübre 8 bin TL den 13 bin TL’ye İlaçlar aynı şekilde, yani girdi fiyatları 3-4 kat artmış ancak maalesef ne pamuk fiyatı nede diğer tarımsal ürünlerin fiyatı aynı şekilde artmıştır. Çiftçinin bu yıl ektiği pamuğun geliri, gelecek yılın tarla hazırlığına bile yetmiyor. dolayısıyla çiftçi tarlasını ekmekten vazgeçmek durumunda kalacaktır” şeklinde konuştu.