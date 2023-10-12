Su teknolojileri sektöründe Çin, rekabet dengelerini bozdu

TUBA CANPOLAT/GAZİANTEP

Ekonomide yaşanan gelişmelerin tüm etkilerini sahada yaşadıklarını kaydeden Uğur Teknolojik Pompa Sistemleri Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir Atçı, EKONOMİ’ye yaptığı açıklamada finansa erişim sıkıntısı yaşadıklarının altını çizdi. Atçı; “Sektörde girdi maliyetleri yükseldiği için yaşadığımız sorunlar bitmiyor. Biz inşaat sektörüyle paralel olarak, konutlara ve iş yerlerine su sistemleri kuruyoruz. Girdi maliyetleri yükseldi. Bizde sektörel olarak yerli üretim daha az, genelde ithal ürünler var. İthal ürünlerde de dövizden kaynaklı maliyetlerimiz sürekli artış gösteriyor. Ekonomik olarak zor zamanlardan geçiyoruz, kredilerde yaşanan zorluklar ve insanların konut almasının önündeki engeller bizi de dolaylı olarak etkiliyor” dedi.

“Çin’den gelen kaçak ürünler piyasayı olumsuz etkiledi”

Atçı, iç piyasada yaşanan en önemli sorunun rekabet dengesini bozan Çin ürünleri olduğunu söyleyerek sözlerine şöyle devam etti; “Sektörel olarak zorluklar çektiğimiz konular var. Biz ithal ürünleri vergisini ödeyerek ediniyoruz ama bölgenin doğusunda birçok kentte Çin ürünleri kaçak olarak ülkeye giriyor. Bu durum da bizi zora sokuyor, rekabette sorun yaşanıyor. Vergisiz kaçak ürün temin ödeyince piyasanın rekabet dengesini bozuyorlar.”

“Deprem Bölgesi yeniden inşa edilirken bizden malzeme temin ediliyor”

1986 yılında kurulmuş bir aile şirketi olarak biz tek şubede hizmet veriyoruz ve 25 insanı istihdam ediyoruz. Firma olarak iç pazarda faaliyet gösteriyoruz. Yurt dışında da proje bazlı çalışmalara iştirak ediyoruz. Kazakistan’da devletin yaptığı toplu konut projelerinde inşaat firmalarına ürün temini sağladık. Bölgede de depremden kaynaklı yeni yapılar inşa ediliyor. Deprem sonrası yapılan inşaatların malzeme temini Gaziantep’ten yapılıyor. Bu anlamda da sektör olarak yoğun bir süreç geçiriyoruz.”