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Çiftçiler Birliği Başkanı Doğru: Tarımsal üretimde düşüş var, destek gerekiyor

Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru, iklim kaynaklı sorunlar nedeniyle tarımsal üretimde düşüş yaşandığını, uzun vadeli ek sübvansiyonlarla sektörün desteklenmesi gerektiğini söyledi.

Haber Merkezi
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Çiftçiler Birliği Başkanı Doğru: Tarımsal üretimde düşüş var, destek gerekiyor
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ADANA/EKONOMİ

Tarımda yaşanan sorunlarla ilgili yazılı bir açıklama yapan Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru, Anadolu’daki bazı bölgelerde ekilen; patates, mısır, şekerpancarı gibi stratejik ürünler ile yaz aylarında tüketilecek elma, kayısı, kiraz, armut ve üzüm gibi ürünlerde ciddi don zararları olduğuna dikkat çekti. Doğru, sektörde yaşanması muhtemel sorunlarla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:

 “Yazın beklenen tarımsal kuraklık etkisi ve son yaşanan don olaylarının tarımsal üretime yansımalarını değerlendirirken sadece tüketiciyi ve gıda enflasyonunu düşünmek kısa vadeli ve dar bir görüş olur. Ülkemizin tarımsal üretiminin devamına yönelik uzun vadeli düşünerek çiftçimize üretime devamı için ilave sübvansiyonlu finansal destek sağlanmalı, mevcut borçların vadesi uzatılmalı, küçük aile işletmelerimize tohum, fide ve gübre desteği verilmeli, TARSİM hasar tazminat ödemeleri hızlandırılmalıdır. Aksi takdirde kısa vadede tüketici olarak yaşayacaklarımız sürekli ve daha vahim olacak, ekonomik göstergeleri olumsuz etkileyen gıda enflasyonu ile mücadelemiz de zorlaşacaktır.”

Doğru, yeni kurulan Cumhurbaşkanlığı Tarım ve Gıda Politikaları Kurulu’nun da acilen toplanarak durumu değerlendirmesi gerektiğini belirterek, “Kurul, Hazine ve Maliye Bakanlığımıza tarım kesimine ilave kredi ve üst limit artırımı konusunda destek sağlanması ile 2024 tarımsal destek ödemelerinin öne çekilmesi yönünde karar almalıdır. Pandemi döneminde ekonomiyi canlandırmak için verilen KGF kredileri şu anda tarım kesim için uzun ve düşük faizle uygulanmalı ve tarımsal üretimde düşüşe müsaade edilmemelidir” ifadesini kullandı.

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