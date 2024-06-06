Çin İthalat Fuarı’na davet var: Çin’e ihracatta üzerimizdeki ürkekliği atmalıyız

İZMİR / EKONOMİ

Türk firmalarının bu ülkeye ihracat yapma konusunda ürkek davrandığını dile getiren EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, ihracatçıları geniş bir ürün yelpazesinin sergilendiği bu fuara katılmaya davet etti.

Söz konusu fuarın Çin’de devlet başkanı düzeyinde desteklendiğine dikkat çeken Eskinazi, “Çin ile aramızda 41.6 milyar dolarlık dış ticaret açığımız var. Fuarın bunu kapatmaya yardımcı olacağını umuyoruz. Pekin Ticaret Müşavirliğimizce yapılan bir çalışmaya göre, Çin’in 2023’te ithal ettiği ürünlerin birim fiyatı, ülkemizin genel ihraç birim fiyatları ile mukayese edildiğinde Çin’in toplam ithalatının % 27’sine tekabül eden bin 781 üründen oluşan 416 milyar dolarlık bir pazarda ihraç ürünlerimizin Çin pazarında kayda değer fiyat avantajına sahip olduğu görülüyor. Ama bizim firmalarımızda ‘biz Çin’e mal satamayız’ ürkekliği var. Bu ürkekliği üzerimizden atmalıyız" dedi.

Geçen sene bu fuara 15 firma götürdüklerini anlatan Eskinazi, bu yıl 30 firma götürmeyi hedeflediklerini belirtti. Eskinazi, Çin’in gıda dışında tekstil, turizm, sağlık, kozmetik sektörlerinde fırsatlar sunduğunu sözlerine ekledi.

Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Ali Işık da bu ülkeye ihracatın artması için kültürel işbirliğinin de gelişmesi gerektiğine dikkat çekerek, fuarın bu anlamda da katkı sunduğunu dile getirdi.