Çobanlar Group, Antalya ve Muğla’da iki ocak daha açıyor

Duygu GÖKSU



MUĞLA - 33 yıldır, sektörde yenilik ve değişim yaratmak için yatırım yaptıklarını söyleyen Çobanlar Group Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Çoban, ciroda büyüme hedeflerinin yanı sıra, yeni ocak yatırımları ile yola devam etmeyi, Antalya Kaş’ta ve Muğla Yılanlı’da bulunan yeni ocaklarını bu yıl açmayı hedeflediklerini söyledi.

Geçtiğimiz ay İzmir’de gerçekleşen ve mermer sektörünü buluşturan 28. Marble İzmir Uluslararası Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı’nda binden fazla iş görüşmesi sağlandığını söyleyen Çoban, “Pandeminin etkisini tamamen kaybetmesi, ülkeler arası seyahat kısıtlama süreçlerinin sona ermesiyle birlikte 2019 yılından beri ilk defa üst yöneticiler düzeyinde katılım sağlandı. Çin, Hindistan, Amerika, İngiltere, İspanya, Brezilya, Dubai, Katar, Kuveyt, Suudi Arabistan, Fas, Cezayir, Güney Afrika, Fransa, İsrail, Endonezya, Singapur, Kazakistan ve Romanya’dan gelen misafirlerimizle çok sayıda iş görüşmeleri yaptık” dedi.

Mersin Hacıalan’da bu yıl açtıkları yeni ocağın, fuardaki tanıtım çalışmalarıyla, Hindistan ve Çin başta olmak üzere birçok ülkeden büyük beğeni kazandığını söyleyen Çoban, “Ocaktan çıkan ‘Vanilya Spider’ Çinli müşterilerimiz, ‘Bera’ ve ‘Botanica’ seleksiyonumuz ise Hindistan’dan gelen müşterilerimiz tarafından çok beğenildi” diye konuştu.