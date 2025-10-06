Çocukların kalbi bu dernekte atacak!

İhtiyaç sahibi 0-17 yaş çocukların barınma, eğitim başta olmak üzere temel ihtiyaçlarını karşılama amacıyla kurulan Çocuk Kalbi Dayanışma ve Koruma Derneği, geniş katılımlı bir buluşmaya ev sahipliği yaptı. Katılımın yoğunu olduğu etkinlikte derneğin amaçları ve faaliyetleri anlatıldı.

Programda konuşan Çocuk Kalbi Dayanışma ve Koruma Derneği Başkanı Avukat Şeyma Biçer, “Derneğimiz çok kıymetli yönetim ekibinden, çok kıymetli üye ve gönüllülerinden oluşan, 0-17 yaş arasında hiçbir ırk, dini inanç ve sınıf farkı gözetmeksizin devlet koruması altında olan olmayan, barınma, korunma, eğitim ve diğer temel ihtiyaç sahibi tüm çocuklara yardım etmek , sağlıklı ve eşit şartlarda yetişmelerine destek olmak amacıyla kurulmuştur.

Derneğimizin çocuklarımıza dernek tüzüğü gereği aklınıza gelen her türlü yardımı sağlayabilmesinin yanısıra hayata geçirilen ve yakın gelecekte planlanan başlıca faaliyetleri; eğitim bursları ve kırtasiye desteği sağlamak, gıda ve giysi yardımlarında bulunmak, ihtiyacı olan çocuklarımıza Sağlık kontrolleri ve tedavi desteği sağlamak, kötü alışkanlıklardan koruma ve topluma yararlı bireyler olmaları için destek olmak, çocukların toplumsal hayata katılımını kolaylaştırıcı projeleri hayata geçirmek ve bana göre en önemlisi çocuklarımıza sosyal etkinlikler ve moral programları düzenlemektir.

Bugün burada değerli yönetim ekibimizle her ne kadar sizlerle tanışmak için bulunuyor olsak da sayısını hayal dahi edemeyeceğimiz ihtiyaç sahibi çocuklarımız için çıktığımız bu yolda tüm güçlü kadınlar olarak birlik olmamız ve sık sık bir araya gelmemiz en büyük isteğimiz” dedi.

Emeği geçenlere ve programa katılan tüm misafirlere teşekkür ederek, konuşmasını sürdüren Başkan Biçer, “Benim bu yolda yürüyor olmama vesile olan, cesaretlendiren Ruhsar Tanrıkulu’ya,kağıt üzerinde yeni kurulmuş olsa da sosyal çalışmacı olarak her türlü tozu yutmuş da gelmiş birbirinden tecrübeli çok değerli yönetim ekibimize, bize inanan çocuklar için güzel bir gelecek hayal eden bizimle burada olan tüm güzel kalplere varlığınız için tüm çocuklar adına teşekkür ediyorum. Umarım bu yolda çok güzel işler başaracağız çok çocuğa dokunacağız. Ve bundan on yıl sonra yine böyle bir salonda kaç çocuğumuza güzel bir gelecek sağlayabildiğimizi müjdelemek dileğim . Tüm katılımcılara tekrar teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. Programdan dolayı katılımcılar Çocuk Kalbi Dayanışma ve Koruma Derneği Başkanı Şeyma Biçer ile yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti.