Çorum Ticaret Borsası’nın soğuk hava depoları için imzalar atıldı

ÇORUM - Çorum Ticaret Borsası’nın büyük projesi olan patates-soğan-ayçiçeği depolarının yapılması ve faaliyete geçirilebilmesi amacıyla Çorum Toprak Mahsulleri Ofisi yanında bulunan Merkez Karaca Köyü 4211 ada 1 parselde bulunan 71.207,51 metrekare taşınmazın alım sözleşmesi imzalandı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdür Vekili Birol Sayın ile Çorum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Naki Özkubat tarafından imzalar atıldı. İmza törenine Çorum Ticaret Borsası Meclis Başkanı Yılmaz Kaya, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mustafa Şahan, Milli Emlak Müdür V. Ramazan Gökçe’de katıldı.

Çorum Ticaret Borsası, üreticilere, esnaf ve tüccarların hizmetine sunacak patates-soğan-ayçiçeği depolarının 1inci, 2inci, 3üncü etap olarak gerçekleştirecek.