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Çorum’da yaklaşık 6 bin öğrenciye kırtasiye malzemeleri dağıtıldı

Yeni eğitim öğretim yılının İlk ders zili ile birlikte Çorum Belediyesi, okula yeni başlayan yaklaşık 6 bin öğrenciye kırtasiye malzemesi dağıttı.

Haber Merkezi
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ÇORUM/EKONOMİ

Çorum Belediyesi, il merkezinde ilkokula başlayan yaklaşık 6 bin öğrenciye kırtasiye malzemesi seti dağıttı. Kırtasiye malzemeleri kent merkezindeki tüm okullara gönderildi.

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın yaptığı açıklamada il merkezindeki 29 ilkokulda yaklaşık 6 bin öğrenciye kırtasiye malzemelerinden oluşan set hediye ettiklerini söyledi. Başkan Aşgın, “Tüm öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin, eğitim camiamızın ve velilerimizin yeni eğitim-öğretim yılını tebrik ediyorum” dedi.

 

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