Çorum’da yaklaşık 6 bin öğrenciye kırtasiye malzemeleri dağıtıldı
Yeni eğitim öğretim yılının İlk ders zili ile birlikte Çorum Belediyesi, okula yeni başlayan yaklaşık 6 bin öğrenciye kırtasiye malzemesi dağıttı.
ÇORUM/EKONOMİ
Çorum Belediyesi, il merkezinde ilkokula başlayan yaklaşık 6 bin öğrenciye kırtasiye malzemesi seti dağıttı. Kırtasiye malzemeleri kent merkezindeki tüm okullara gönderildi.
Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın yaptığı açıklamada il merkezindeki 29 ilkokulda yaklaşık 6 bin öğrenciye kırtasiye malzemelerinden oluşan set hediye ettiklerini söyledi. Başkan Aşgın, “Tüm öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin, eğitim camiamızın ve velilerimizin yeni eğitim-öğretim yılını tebrik ediyorum” dedi.