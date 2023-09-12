'Temennimiz, Denizli’yi bilgi ve teknoloji ihracatında lider konuma getirmek'

NİHAT DELİBAŞI / DENİZLİ

Tekobel, proje ve inşa aşamasında olan akıllı kentlerde kurulacak kent yönetim sistemleriyle ilgili görüşmelerde önemli mesafe aldığını duyurdu. Tekobel Kurucu Ortağı Bahadır Şenel, 20 yıldır Ar- Ge’ye yatırım yapan bir şirket olarak geliştirdikleri yerli ve milli yazılımın ihracı noktasında önemli bir noktaya geldiklerini belirterek, “Görüşmelerimiz devam ediyor. İlgi gösterdiğimiz ihraç pazarlarında kurulacak akıllı kentlerde yerli ve milli bizim ürünlerimiz kullanılacak. Görüşmelerde son aşamadayız. Anlaşma sağlandığı takdirde yeniden kurulan bu kentlerde bizim ürünlerimiz kullanılacak. Temennimiz en kısa sürede olumlu neticeler alıp, Denizli’yi bilgi ve teknoloji ihracatında lider konuma getirmek” dedi.

Yaptıkları için özünde sahadan veri toplamak olduğunu anlatan Şenel, bu verileri uygun şekilde düzenlediklerini söyledi. Şenel, “Gelecekte siz bir şey için karar vermeyeceksiniz, kullandığınız telefon başta akıllı cihazlar sizin yerinize karar verecek. Yani IOT dediğimiz nesnelerin interneti dönemi hayata geçecek. Burada ülke olarak hızlı hareket etmeliyiz. Kamu ve özel sektör, bu alana yatırımda, yatırımların teşvikinde hızlı davranmalı. Bizim artık ileri yüksek teknoloji kullanmamız gerekiyor. Bilim ne kadar yükselirse aktarılan kaynağın katma değeri o kadar yükselecek” diye konuştu.

İnsan gücü değil, beyin gücü

Geleceğe hazırlanmak için Denizli Genç İş İnsanları Derneği (DEGİAD) bünyesinde Girişimcilik ve Teknoloji Komitesi’nde bir dizi çalışma yürüttükleri bilgisini veren Şenel, Denizli’yi Türkiye’nin Silikon Vadisi kılmak istediklerini dile getirdi. Şenel; şunları söyledi, “Kentimizdeki çok iyi eğitimli sanayicilerin 2., 3. Nesil temsilcileri vizyoner bakış açısıyla bilişimle sanayiyi birleştirip maksimum katma değeri yaratmak için insan gücü değil, beyin gücü gerektiğini dikkate alarak sektörümüze yatırımı gündemlerine aldı. Un var şeker var, artık helva yapma zamanı. Hepbirlikte Denizli’yi ülkemizin Silikon Vadisi yapacağız. Biz bu yolda ilerliyoruz. Denizli, bunun sinyallerini vermeye başladı. İstanbul’dan yazılımcılar gelmeye başladı. Yani bir nevi yurtiçi beyin göçü almaya başladık. Teknoloji şirketlerimiz ciddi değerlemeler almaya başladılar. Hedefimiz, hazırlıklarımız önümüzdeki 5 yıldan daha kısa süre içerisinde bu hedefi gerçekleştirmek.”