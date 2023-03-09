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Çorumgaz, Sungurlu OSB’de çalışmaların sonuna geldi

Sungurlu Organize Sanayi Bölgesine (OSB) doğalgaz verilmesi için gerekli izin ve onayın alınmasının ardından Çorumgaz, bölgeye doğalgaz hattının döşenmesi için çalışmalara başladı.

Haber Merkezi
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ÇORUM - Sungurlu OSB’ye doğalgaz verilmesi için son aşamaya gelindi. Gerekli izin ve onayın alınmasının ardından Çorumgaz firması projeyi tamamlayarak çalışmalara başladı.

OSB’nin yakınından geçen Samsun-Ankara Mavi Akım doğalgaz boru hattından alınacak doğalgaz, bölgeye döşenecek borularla fabrikalara verilecek. Çorumgaz firmasının tırlarla getirdiği borular OSB’ye indirilmeye başlandı. Firmanın kısa sürede çalışmaları tamamlayarak, fabrikalara doğalgazın verilmesi hedefleniyor.