Çorumgaz, Sungurlu OSB’de çalışmaların sonuna geldi
Sungurlu Organize Sanayi Bölgesine (OSB) doğalgaz verilmesi için gerekli izin ve onayın alınmasının ardından Çorumgaz, bölgeye doğalgaz hattının döşenmesi için çalışmalara başladı.
ÇORUM - Sungurlu OSB’ye doğalgaz verilmesi için son aşamaya gelindi. Gerekli izin ve onayın alınmasının ardından Çorumgaz firması projeyi tamamlayarak çalışmalara başladı.
OSB’nin yakınından geçen Samsun-Ankara Mavi Akım doğalgaz boru hattından alınacak doğalgaz, bölgeye döşenecek borularla fabrikalara verilecek. Çorumgaz firmasının tırlarla getirdiği borular OSB’ye indirilmeye başlandı. Firmanın kısa sürede çalışmaları tamamlayarak, fabrikalara doğalgazın verilmesi hedefleniyor.