Çorum’un risk haritası çıkarılacak

ÇORUM - Çorum Belediye Meclisinin mart ayı toplantısında alınan kararla Afet ve Risk Araştırma Komisyonu oluşturulmuştu. AK Parti, CHP ve MHP gurubunun ortak önergesi doğrultusunda kurulan komisyon ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Başkan Aşgın, Çorum Belediyesi olarak örnek bir çalışmaya imza attıklarını ve Belediye Meclisinin Mart ayı toplantısında Afet ve Risk Araştırma Komisyonunu oluşturduklarını hatırlatarak “Komisyonumuz, kentsel dönüşümle ilgili kamuoyunu bilinçlendirme ve harekete geçirme noktasında bir vizyon ortaya koyacak.

Bunun yanı sıra jeolojik ve jeofizik değerlendirme, fay hatları, depremsellik, heyelan, kaya göçmesi riskleri, konut stoğu değerlendirmesi, imar planlarının değerlendirilmesi konularında çalışma yapılacak. AK Parti’den 3, CHP’den 2 meclis üyesinden oluşan komisyon çalışmalarına başladı. Komisyonumuz, bütün risk alanlarını ortaya çıkarıp, şehrimiz hangi riskleri barındırıyor öncelikle bunları ortaya koyacak. Sonrasında ise bu risklerin bertaraf edilmesiyle ilgili çalışma yapacak” dedi.

Çorum’un risk haritasının çıkarılacağını söyleyen Başkan Aşgın “Hangi mahallerde hangi tür risklerle karşılaşılabileceği ve buna karşı ne gibi önlemler alınacağı belirlenecek. Kentin hangi yöne büyüyeceği konusunda da kararımızı vermemizi gerekiyor. Şehrimizin kayalık zeminlere, tepelere doğru mümkün olduğunca büyümesi gerekir. Komisyonunuzun raporları doğrultusunda kentsel büyüme eğilimlerimizi belirleyebiliriz.

Kentsel dönüşüm biran önce gerçekleşmeli

Kentsel dönüşümün önemine de işaret eden Başkan Aşgın, bu konuda alternatif finansal modellerinin uygulanabileceğini ifade etti. Aşgın, gerekirse Belediye, TOKİ,Çevre ve Şehircilik Bakanlığı marifetiyle, merkezi hükümetin de desteğiyle kentsel dönüşümün bir an önce gerçekleşmesi gerektiğine vurgu yaptı. Üniversitenin de işbirliğiyle şehrimize katkı verecek bilim insanlarının da fikirlerinin alınacağını dile getiren Başkan Aşgın “Kısa, orta ve uzun vadeli çözüm önerilerimizi hayata geçirmemiz gerekiyor” dedi.