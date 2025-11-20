CTN Makine’ye OSB Yıldızları’nda birincilik ödülü

ADANA/EKONOMİ

Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi’nde (AOSB) faaliyet gösteren CTN Makine, atık ısıdan elektrik üreten sistemlere yönelik geliştirdiği teknoloji ile OSB Yıldızları araştırmasında birinci oldu. Şirkete ödülünü Ankara’da düzenlenen törende Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır verdi.

CTN Genel Müdürü Özkan Çetin, aldıkları ödül hakkında yaptığı açıklamada, “Milli teknoloji hamlesinin bir parçası olarak, atık ısıdan elektrik üreten sistemlere yönelik geliştirdiğimiz yenilikçi teknolojiler sayesinde Türkiye’de birinci olmanın gururunu yaşıyoruz” dedi. Çetin, açıklamasında, “Yeraltı sularını tüketmeden, tamamen atık ısılardan elektrik üreten çözümler geliştirmemiz, sürdürülebilirlik vizyonumuzun, mühendislik kabiliyetlerimizin ve çevre dostu yaklaşımımızın ulusal ölçekte karşılık bulmuş en değerli göstergelerinden biridir” ifadesini kullandı.

Ankara’daki törende CTN Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Akkaya’nın ödülü, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır’dan aldığını vurgulayan Genel Müdür Çetin, Türkiye’nin enerji verimliliğine katkı sunan yerli ve milli teknolojiler üretmeye devam edeceklerini kaydetti.

1 milyon ton yerine sıfır su tüketimi sağlıyor

Dünya genelinde 65 ülkeye iş yapan, İngiltere, Portekiz , Suudi Arabistan, Filipinler gibi farklı coğrafyalarda projeler hayata geçiren CTN’nin geliştirdiği sistem 1 milyon ton yerine sıfır su tüketimi ile çalışıyor. Atık Isı Geri Kazanımı (WHR) uygulamaları Organik Rankine Döngüsü (ORC) esasına dayalı çalışıyor. Buna göre; termal enerji dairesel enerji sistemine verilerek geri kazanılıyor ve elektriğe dönüştürülüyor. Su gibi doğal kaynakları kullanmadığı için çevre dostu olan uygulama, ayrıca karbondioksit emisyonunu azaltıyor, elektrik kesintilerden korunmayı sağlıyor ve dahili enerji üretimi ile elektrik faturalarını azaltıyor.