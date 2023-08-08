'Çukurova Enerji Verimliliği Merkezi, rekabet gücümüzü artıracak'

ADANA/EKONOMİ

Adana Sanayi Odası (ADASO) Başkanı Zeki Kıvanç, merkezin bölgedeki işletmelerin enerji yönetimi ve verimlilik konusunda ihtiyaç duyduğu çözümleri sunacağını ve sürdürülebilirlik odaklı yaklaşımla hareket edeceğini belirterek, “Enerji verimliliği günümüzde işletmelerin sadece maliyetlerini düşürmekle kalmayıp aynı zamanda çevresel sürdürülebilirliğe de katkı sağlayan kritik bir unsura dönüştü. Çukurova Enerji Verimliliği Merkezi sanayi sektöründe kalıcı ve olumlu etkiler yaratarak işletmelerin rekabet gücünü artıracak. Bu yönüyle büyük bir kazanım” dedi.

Merkezin enerji verimliliği danışmanlığı, eğitim programları ve teknoloji desteği konularında çalışma yapacağını kaydeden Kıvanç, “Adana Sanayi Odası olarak, üyelerimizin enerji maliyetlerini düşürmelerine ve verimliliklerini artırmalarına yardımcı olmayı amaçlıyoruz. Bu merkez, işletmelerimize yenilikçi enerji yönetimi çözümleri sunacak ve sürdürülebilirlik odaklı bir yaklaşımla katkı sağlayacak" diye konuştu.

“İşletmelerin enerji maliyetleri düşecek”

Sanayi sektörünün enerji tüketiminin yüksek olduğuna dikkat çeken Kıvanç, şöyle devam etti: "Çukurova Enerji Verimliliği Merkezi ile sanayicilerimiz enerji tasarrufu ve sürdürülebilirlik konusunda daha bilinçli adımlar atabilecek. Merkez enerji verimliliği danışmanlarıyla işletmelerin enerji tüketimini analiz edecek, tasarruf potansiyellerini ortaya koyacak. Bu sayede işletmeler enerji maliyetlerini düşürecek, sürdürülebilirlik hedeflerine daha kolay ulaşacak.”

Merkezde hangi hizmetler veriliyor?

Çukurova Enerji Verimliliği Merkezi, işletmelerin enerji tüketimini analiz ederek, enerji verimliliği potansiyelini belirliyor ve iyileştirme önerileri sunuyor. Bunlar arasında enerji tasarrufu sağlayacak teknolojik yatırımlar, verimlilik artışı için iş süreçlerinin optimize edilmesi ve personel eğitim programları yer alıyor.

Merkez aynı zamanda işletmelere enerji yönetim sistemi kurulumu, enerji izleme ve kontrol sistemleri, aydınlatma sistemlerinin modernizasyonu, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı gibi konularda destek veriyor. Enerji verimliliği konusunda farkındalık yaratmak için seminerler, atölye çalışmaları ve eğitim programları düzenliyor. İşletmeler, etkinlikler aracılığıyla enerji verimliliği konusunda bilgi ve deneyim paylaşımında bulunuyor ve sektördeki gelişmeleri takip edebiliyor. Adana’nın, enerji verimliliği konusunda öncü bir kent olmasına katkıda bulunacak merkezde şu ana kadar 10 firmaya enerji etüt hizmeti ve 3 firmaya enerji yönetim sistemi danışmanlığı sağlandı.