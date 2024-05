Çukurova tarımını su baskını, dolu, hortum vurdu: 30 bin dönüm ekili arazide zarar var

Takip Et

Eray ŞEN / ADANA

Çukurova bölgesindeki tarım alanları, hafta sonunda sağanak yağmur ve doludan büyük zarar gördü. Adana’nın merkez Seyhan, Yüreğir, Karataş ve Ceyhan ilçeleri ile Mersin’in Tarsus ilçesindeki ekili ürünler, hem su baskınlarına uğradı hem de dolu yağışından etkilendi. Bir köyde de hortum meydana geldi.

Bölgede yaşayanlar, ova üzerinde ‘gezinti’ yapar gibi dolaşan bulutların bir tarladaki ürünleri ‘yatıracak’ kadar şiddetli yağışlara sebep olurken, yanındaki diğer tarlaya tek damla bile düşmediğini, ayrıca dolu yağışının da kar görünümünde olduğunu anlattı.

Bölgede 20 bin dönümü ağır olmak üzere 30 bin dönüm ekili arazide hasar ortaya çıktı. Yağışlar en çok; hasat zamanı olan karpuz ve kavun, erkenci şeftali, nektarin ve kayısı, ayrıca biber ve domates tarlaları ile narenciye bahçelerine zarar verdi.

Doğru: TARSİM tazminatları bir an önce ödemeli

Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru, yağmur ve dolunun çok dağınık alanda etkili olduğunu belirterek, “Yan yana iki tarların birinde yağdı, diğerinde yağmadı. Ova genelinde bulut geçişleri oldu. İşin ilginç tarafı, genelde olan bir durum değil. Bulutlar ovanın üzerinde gezmiş, bir köyde var, bir köyde yok” ifadesini kullandı.

Tarlalarda hasar tespitleri yapıldığını aktaran Doğru, “TARSİM’den bizim isteğimiz; hasar tespitlerini bir an önce gerçekleştirip, sigortası olan çiftçilere ödemelerini bir an önce yapmaları. Çünkü çiftçi tam masraf yapacağı zaman, hasat edeceği ürünlerde zarar gördü. Bu nedenle TARSİM’in de hızlı davranıp, bu çiftçilere tazminatlarını erken ödemesi lazım ki çiftçiler üretime devam edebilsin. Beklentimiz bu yönde” dedi. Yüksek maliyetler nedeniyle bu sene çiftçilerin zaten zor bir dönem geçirdiğine dikkat çeken Doğru, “Çünkü masraflar çok yüksek, her şeyin fiyatı arttı. Böyle bir senede bir de böyle doğal zarar olunca, çiftçi bu yükün altından kolay kalkamaz. Bu nedenle TARSİM’in erken tazminat ödemesi ve çiftçilerin vergi ve kredi gibi kamu borçlarının ertelenmesi, üretime devam etmeleri için önemli bir fayda getirir” diye konuştu.

Nisan-mayıs yağmurlarının her zaman çiftçiyi korkutan yağışlar olduğunu vurgulayan Doğru, “Ama mayıs sonuna doğru, havaların ısındığı dönemde böyle şiddetli dolu yağmasında, iklim değişikliğinin de etkisi olduğunu zannediyorum. Martta, nisanda olabilir ama mayıs sonuna doğru, havaların ısınmaya başladığı dönemde bu kadar şiddetli doluyu yaşamamıştık” ifadesini kullandı.

Doğan: Hortum mısırları yan yatırdı

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan da Yüreğir ilçesindeki Eğriağaç köyünde hortum da oluştuğunu, ancak mısırların yan yatması dışında bir soruna neden olmadığını söyledi.

İklim şartlarının artık değiştiğini, kar görünümünde dolu yağdığını ifade eden Doğan, “Burada 15 gün sonra hasat edilmesi beklenen karpuz tarlalarında büyük kayıp oluştu, bu tarlalardaki ürünlerin maddi değeri kalmadı” ifadesini kullandı. Doğan, yağışlardan etkilenin tarım arazilerinin, 20 bin dönümü ağır hasar olmak üzere 30 bin dönüm civarında olduğunu kaydetti.