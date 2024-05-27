Evliyaoğlu Koleji, dijital okulu KEV’i devreye aldı

MEHMET NABİ BATUK / ŞANLIURFA

Şanlıurfa’da dünya okulu mottosu ile nitelikli bireyler yetiştirmeyi hedefleyerek kurulan Kadir Evliyaoğlu Koleji, yönünü yeni nesil eğitim programlarına ve dijitalleşmeye çevirdi. Bu amaçla ilk olarak Ar-Ge birimi oluşturan firma, bir yandan yeni nesil eğitim sistemlerini müfredatına eklerken diğer yandan KEV Dijital Platformuyla öğrencilerine 7/24 eğitim hizmeti sunuyor.

Kadir Evliyaoğlu Koleji Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Evliyaoğlu, KEV’i tamamıyla şirket bünyesinde oluşturduklarını ve geliştirmeye devam ettiklerini söyledi. KEV’in çok dilli bir uluslararası eğitim platformu olarak kurguladıklarını ifade eden Kemal Evliyaoğlu, “Eğitimde mottomuz her zaman geliştirilebilir ve sürdürülebilir farklar yaratmak. Bu minvalde statümüzü, müfredatımızı ve envanterimizi sürekli geliştiriyor, değiştiriyor, iyileştiriyoruz. Şanlıurfa'ya ve bölgemize daha önceden görülmemiş organizasyonlar kazandırdık. Ayrıca kabul görmüş eğitim sistemleri, olimpiyatlar ve platformlar ile kentimizin eğitim standartlarını geliştirmeye devam ediyoruz. KEV bu alanda en önemli aracımız. Aplikasyonumuz bir okul niteliğinde. İçerisinde bir çok uluslararası kabul görmüş eğitim akımlarının soru ve cevapları, algılayıcı ders anlatımları ve sınav odaklı bir ilerleyiş mevcut. Kadir Evliyaoğlu koleji öğrencisi olsun, olmasın herkes bu platformdan faydalanabilir, kendisini geliştirebilir” dedi.

MathPlay sayesinde öğrenciler eğlenirken matematik öğreniyor

Müfredatlarına ekledikleri yeni nesil eğitim sistemlerinden de bahseden Kemal Evliyaoğlu, “Bilingual Çok Dilli Eğitim Sistemi, MathPlay Matematik Oyunları, Ulusal Antalya Matematik Olimpiyatları, Caribou Contests, Sasmo, Tales Müzesi gibi en seçkin ve kabul görmüş eğitim uygulamaları bünyemizde aktif şekilde uygulanıyor. Kolej olarak benimsediğimiz eğitim trendi, cambridge, oxford gibi dünyanın en prestijli üniversiteleri tarafından onay ve kabul görüyor. MathPlay öğrencilerimiz için matematiğin en eğlenceli hali oldu. Öğrencilerimiz buradaki oyunlar sayesinde matematiğini geliştiriyor, eğlenirken öğreniyor. Bu sayede zihinlerinde kalıcı oluyor. MathPlay kendisini öğrenciye sevdirdiği için başarıyı mutlak kılıyor. Caribou Matematik öğrencilerin severek matematik yapmalarını ve problem çözmeye yönelik keyifli vakit geçirmelerini amaçlayan, Kanada merkezli bir organizasyondur. Uluslararası Caribou Matematik Yarışması ise dünya çapında online olarak düzenlenen bir matematik yarışmasıdır. Kolejimiz, Caribou Contests alanında bölgenin tek lisanslı okuludur. Bu başlı başına büyük bir fark olarak göze çarpıyor” diye konuştu.

Sasmo yarışmalarında şampiyonlar Urfa’dan çıkıyor

Sasmo uygulamasından da bahseden Kemal Evliyoğlu şöyle devam etti: “Sasmo, 2006 yılında Henry ONG tarafından Singapur'da kurulan SIMCC, İngilizce, matematik, bilim ve bilişimin çeşitli alanlarında 19 akademik yarışma ve değerlendirme düzenleyen, güçlü bir küresel itibara ve 18 yıllık zengin bir geçmişe sahip lider bir küresel eğitim sosyal girişimidir. Yine bölgede ki resmi yayımcısı Kadir Evliyaoğlu kolejidir. Kolejimiz, bu platformda bir çok şampiyon çıkarmış, bir çok önemli derece elde etmiştir. Tales Matematik ve Fen Bilimleri Yarışmalarının amacı, öğrencilerin okulda öğrendikleri bilgi ve becerileri günlük yaşamda kullanma becerisini ölçmektir. Bu sistemle öğrencilerimizin matematik ve fen bilimlerine olan olumlu tutumlarını artırarak farkındalık yaratmayı sağlıyoruz.”

“Global dünyaya ayak uyduran bireyler yetiştiriyoruz”

Kolej bünyelerinde kısa bir süre önce Ulusal Antalya Matematik Olimpiyatları’nın düzenlendiğini belirten Kemal Evliyaoğlu, “Ulusal alanda prestijli olan bu olimpiyat, şehrimizin ve bölgemizin matematik dehalarını bir araya getirip, hünerlerini sergilemelerine olanak verdi. Özellikle sınava dayalı sistemde bu tip yarışmaları düzenlemek, öğrencileri hazır hale getiriyor. Bilingual ile de temelden, çift dilli eğitim sistemini uyguluyoruz. Bu sayede birey, en kapsamlı şekilde kökenden başlayarak çok dilli bir birey olma yolunda ilerliyor. Global dünyanın tüm getirilerine ayak uyduruyor, adaptasyonu çok çabuk sağlıyor” dedi.

Bireyin, öğretici ve eğitici çağını en verimli şekilde kullanmak ve ilerletmek için bu alanda uzman bir kadroyla çalıştıklarını vurgulayan Evliyaoğlu, “Uzman kadromuz ve uyguladığımız metotlar bizim farkımız, nesillerimizin de kazancı oluyor. Paylaşımcı ilkeler ile öğrencimiz olsun, olmasın, her öğrencinin geleceğine mutlak temas etmek istiyoruz. Çünkü pozitif anlamda uyguladığımız her metot, nesillerin şekillenmesinde rol oynuyor” şeklinde konuştu.