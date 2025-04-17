DAİMFED Kent Estetiği Komisyon Başkanı Berktaş: “İmar planları ile uygulamalar arasında uçurum var"

Eray ŞEN/ADANA

DAİMFED Kent Estetiği Komisyon Başkanı Rıfat Berktaş Adana’nın hızlı ve düzensiz bir kentleşme süreci geçirdiğini söyledi.

Berktaş, düzenlediği basın toplantısında imar sorunlarına dikkat çekerek, “Bu süreç, şehrin estetik, sosyal ve çevresel değerlerini zedeleyerek çarpık yapılaşma yol açmaktadır. Şehirdeki binaların estetik uyumu eksik, işlevsel planlamalar yetersiz kalmaktadır” dedi. Şehir planlamacılarından, mimarlara kadar farklı uzmanlıkları bir araya getirecek bir çalışma sistemi öneren Berktaş, şöyle devam etti:

“Belediyelerin imar planı oluşturma konusunda ciddi ölçüde eksikleri bulunmaktadır. Mevcut imar planları, şehrin gerçek ihtiyaçları ve sosyal yapısına uyum göstermemektedir. Bu durum, çarpık kentleşmenin temel sebeplerinden biri olarak gösterilebilir. İmar planları ile sahadaki uygulamalar arasında büyük bir uçurum bulunmaktadır. Gerçekleşen projeler genellikle planlamadan sapmaktadır. Bu durum şehrin düzensizleşmesine neden olmaktadır. Örneğin; 15 katlı bir binanın yanında 2 katlı bir yapının yapılmış olması kentin estetiğini bozarak çarpık kentleşmeye neden olan bir görüntü ortaya çıkarmaktadır.”

“Adana, çarpık kentleşmenin bedelini ödüyor”

Adana’nın çarpık kentleşmenin bedelini ağır şekilde ödediğini ifade eden Berktaş, “Güney Adana’da görülen yapılaşma, şehrin kimliğini tehdit ederken, sosyal sorunları da beraberinde getirmektedir. Hızlı yapılan plansız yapılaşmalar, sosyal uyumu bozmaktadır. Aynı zamanda ulaşım, eğitim ve sağlık açısından bu bölgeler doğru hizmet alamamaktadır. Çarpık kentleşme, sadece görsel olarak değil, sosyal ve ekonomik açıdan da kente zarar vermektedir. Uygun olmayan yapılaşma, sosyal izolasyonu artırır, altyapı sorunlarına yol açar ve ekonomik dengesizlikleri derinleştirir” yorumunu yaptı.

“Yatay mimari, mahalle kültürünü inşa eder”

Yatay mimarinin önemini vurgulayan Berktaş, “Yatay mimari şehirlerin görünümüne yapacağı katkıların yanı sıra, mahalle kültürünü yeniden inşa ederek komşuluk ilişkilerini güçlendirir, doğal afetlerden sonra oluşacak yapı hasarlarını azaltır. Bu bağlamda, kent estetik komisyonları, yatay mimariyi destekleyen kararlar alarak, Adana’nın geleceğini şekillendirebilir. Yatay yapılar, sosyal yaşamı ve estetik bütünlüğü güçlendirir” diye konuştu.