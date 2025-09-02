Darıca’da 8 Ayda 3 Bin 566 ton atık geri dönüşüme kazandırıldı

Kocaeli

Darıca Belediyesi, çevre dostu uygulamalarını hız kesmeden sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde yürütülen Sıfır Atık Projesi’ne tam destek veren belediye, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ekipleri aracılığıyla ilçe genelinde yürüttüğü çalışmalarla 2025 yılı içerisinde 3 bin 566 ton atığı toplayarak geri dönüşüme kazandırdı.

Sıfır atıkta örnek ilçe

Darıca Belediyesi, çevreye duyarlı uygulamalarıyla dikkat çekiyor. Sıfır Atık ve İklim Değişikliği Müdürlüğü bünyesinde yürütülen çalışmalar, hem ekonomiye hem de doğaya önemli katkı sağlıyor. Belediyenin yürüttüğü çalışmalar kapsamında kurumlarla iş birliği yapılarak toplanan atıklar, düzenli bir şekilde geri dönüşüme kazandırılıyor.

Çevre dostu belediyecilik adımları

Sokaklarda ve mahallelerde biriken büyük hacimli atıkları düzenli olarak toplayan ekipler, çevre kirliliğinin önüne geçiyor ve geri dönüşüm yoluyla doğaya katkı sağlıyor. Bu sayede Darıca, daha temiz ve yaşanabilir bir kent olma yolunda önemli bir adım atmış oluyor.

“Gelecek nesillere temiz bir dünya bırakacağız”

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, projeye verdikleri destekle ilgili olarak, “Sayın Emine Erdoğan Hanımefendinin himayelerinde yürütülen Sıfır Atık Projesi’ne destek olmak bizim için gurur verici. Gelecek nesillere daha temiz bir çevre ve yaşanabilir bir dünya bırakmak için çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Vatandaşlarımızın da çevre bilinci konusundaki desteği çok kıymetli. Bütün vatandaşlarımızı bu konuda duyarlı olmaya ve başlatılan seferberliğe destek vermeye davet ediyoruz.” ifadelerini kullandı.