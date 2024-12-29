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DASİFED, Hatay’ın yeniden inşası için proje hazırlıyor

Doğu Akdeniz Sanayici ve İş İnsanları Federasyonu (DASİFED) Başkanı Gülay Gül, 6 Şubat 2023 tarihli depremin Hatay’da yalnızca binaları ve altyapıyı değil, aynı zamanda toplumsal dokuyu ve kültürel değerleri de derinden sarstığını, bu sorunların çözümü için kapsamlı bir proje hazırladıklarını söyledi.

Haber Merkezi
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DASİFED, Hatay’ın yeniden inşası için proje hazırlıyor
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HATAY/EKONOMİ

DASİFED Başkanı Gül, yaptığı açıklamada depremin yol açtığı sorunlara değinirken; “Yıkılan binalar, enkaz altında kalan yaşamlar ve göç etmek zorunda kalan binlerce insan, hepimize aynı sorumluluğu yüklemiştir: Hatay’ın tekrar ayağa kalkması için kararlı, kapsayıcı ve bütüncül bir yaklaşım benimsemek zorunluluğunun bilinci ile  DASİFED olarak bölgemize karşı duyduğumuz sorumlulukla, kentin yeniden inşa ve ihya sürecini bilimsel ve yenilikçi bir vizyonla desteklemeyi görev sayıyoruz” dedi.

Projenin ana hatları hakkında bilgi veren Gül, “Bu sorumlulukla hazırladığımız proje ile Hatay’ın yeniden yapılandırılmasına dair kentsel, sosyal, ekonomik ve kültürel açılardan detaylı bir yol haritası oluşturduk. Yalnızca fiziksel yapıları değil; insanımızın psikolojik ve sosyal ihtiyaçlarını da gözeten bir yaklaşımla hareket ediyor, şehrin kadim kültürel kimliğini korumanın yanı sıra deprem riskine karşı dayanıklı ve geleceğe hazır bir Hatay inşa etmenin yollarını arıyoruz” ifadesini kullandı.

Hem fiziksel hem toplumsal yeniden yapılanmayı desteklemeyi amaçlayan projede, şehirdeki sosyal dokunun onarılmasının yanı sıra, ekonomik kalkınma ve kültürel değerlerin korunmasına öncelik verildiğini aktaran Gül, projenin ayrıntılarını ocak ayında yapılması planlanan DASİFED genel kurulunda kamuoyu ile paylaşacaklarını kaydetti. DASİFED Başkanı Gül, Hatay’ın yaralarının sarılmasında tüm kesimlere iş birliği çağrısında bulundu.

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