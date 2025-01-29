Demir çelik sektörü 2025 stratejisini belirledi

MERSİN/EKONOMİ



Akdeniz Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (ADMİB) Başkanı Fuat Tosyalı, 2024’te ülke genelinden yapılan demir ve demir dışı metaller ihracatının 12 milyar dolara, çelik ihracatının 16 milyar dolara ulaştığını aktardı. ADMİB üyesi firmaların ise demir ve demir dışı metallerde 759 milyon dolar, çelik ihracatında 2,4 milyar dolarlık dış satıma imza attığını kaydeden Tosyalı, yaklaşık 3,2 milyar dolarlık ihracatla Türkiye’nin toplam ihracatından yüzde 1,2’lik pay aldıklarını dile getirdi. Türk demir çelik endüstrisinin küresel ticaret açısından zorluklarla geçen 2024’te başarılı bir sınav verdiğini vurgulayan Tosyalı, “Sektörün istikrarını ve büyümesini destekleyen stratejiler üzerine çalışmalar yapıyoruz. Özellikle yeni yılda yeşil üretime ve verimliliğe öncelik verip, katma değeri yüksek ürünlere yönelerek rekabetçiliğimizi korumaya çalışacağız. Stratejimizin temelinde yenilikçilik, sürdürülebilirlik ve pazar çeşitlendirmesi yer alıyor. Üyelerimizi, çevre dostu projeler geliştirmeye ve enerji verimliliğini artıran teknolojileri benimsemeye teşvik etmeye devam edeceğiz” dedi.

Odakta AB, ABD ve Afrika pazarları var

Başta Avrupa ülkeleri olmak üzere hedef pazarlarda sağlanan başarının büyük bir gayret neticesinde ortaya çıktığının altını çizen Tosyalı, “Avrupa Birliği pazarı, Türkiye'nin en büyük pazarı olarak önemini koruyacaktır. ABD pazarında ise rekabet avantajımızı artıracak fırsatların oluşmasını bekliyoruz. Bunun yanı sıra, Afrika pazarında da büyümeye devam etmek istiyoruz. ADMİB olarak, 2025 yılında da sektörümüzün gelişimini desteklemek ve Türkiye’nin küresel pazarda güçlü bir konum elde etmesine katkı sağlamak için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Amacımız, hem ton hem değer bazında başarılı bir yıl geçirerek ülke ekonomimize en yüksek katkıyı sağlamaktır” diye konuştu.