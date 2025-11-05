Demirtaş OSB, kuruluşunun 35’inci yılını kutladı

ESRA ÖZARFAT

BURSA - Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi (DOSAB), kuruluşunun 35. yılını görkemli bir geceyle kutladı. Hilton Otel’de düzenlenen etkinlikte sanayiciler, iş insanları, yerel yöneticiler ve paydaşlar bir araya geldi. “Birlikte büyümenin ve üretmenin gururu” temasıyla gerçekleşen gecede DOSAB’ın geçmişten geleceğe uzanan başarı hikâyesi anlatıldı. Gecede, sanayi bölgelerinin Türkiye ekonomisindeki rolü ve DOSAB’ın çevreci, yenilikçi vizyonu üzerinde duruldu. Törende konuşan DOSAB Başkanı Levent Eski, sanayi bölgesinin 35 yılda kat ettiği dönüşümü hatırlatarak, “1950’lerden bu yana sanayileşme sürecinde önemli bir rol oynayan DOSAB, bugün Bursa’nın ve Türkiye’nin üretim gücünü temsil eden bir merkez haline gelmiştir” dedi. Eski, Türkiye’de organize sanayi bölgelerinin 2000’li yıllardan itibaren büyük bir yatırım hamlesi başlattığını vurgulayarak, “Çok şükür ki DOSAB, sanayiye fayda sağlayacak, rekabet gücü yaratan birçok ilk ve örnek projeyi geliştirip hizmete almış ve daima öncü olmuştur. Sanayicilerimiz yalnızca üretim değil, toplumsal fayda ve çevre bilinciyle de örnek teşkil etmektedir” diye konuştu.

Sosyal ve çevresel yönleriyle örnek

Eski, bölgenin yalnızca ekonomik değil, sosyal ve çevresel yönleriyle de öne çıktığını belirterek, “DOSAB, modern altyapısıyla, çevre yatırımlarıyla ve sosyal sorumluluk projeleriyle bir yaşam alanı hâline gelmiştir. Bu bölge, yerli üretimin gücünü küresel pazarlara taşıyan bir vizyonun somut yansımasıdır” ifadelerini kullandı. DOSAB’ın geçmişten bugüne emeği geçen tüm yöneticilerine ve çalışanlarına teşekkür eden Eski, “DOSAB’da sanayici olmak, burada yatırım yapmak bir ayrıcalıktır, bir prestijdir. Bu bölge, sürdürülebilir kalkınmanın sembolü olmayı sürdürmektedir” dedi.

491 hektar alanda kurulu olan bölgede 342 sanayi parseli bulunuyor. 573 firmanın faaliyet gösterdiği bölge, 44 bin kişiye istihdam sağlarken, 4 milyar dolarlık ihracata da imza atıyor.