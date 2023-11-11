Demirtaş OSB, otoyola bağlandı

ALİ ŞAHİN/BURSA

Bursa’nın 17 sanayi bölgesinden birisi olan ve bünyesinde 439 firmanın bulunduğu Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi’nin trafiğini rahatlatacak kavşağın açılışı yapıldı. Bölünmüş yol standartlarında 700 metrelik bağlantı yolu ve 2 bin 290 metrelik yollardan oluşan kavşak, 12’ye 5 metre ebatlarındaki alt geçit menfezleri 64 metre uzatıldı. 580 bin metreküp toprak, 7 bin metreküp demirli beton, 650 ton demir, 62 bin ton temel işçilik ve 31 bin ton karışım imalatı yapılan kavşağın açılış törenin de konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “Bursa’nın 17 sanayi bölgesi arasında en aktif 3 organize sanayi bölgesinden biri Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi’dir. Dolayısıyla ağır tonajlı kamyonların, tırların çevre yoluna çıkabilmeleri için şehir merkezine, terminal istikametine yönlendiğini ve dolayısıyla da ciddi bir trafik keşmekeşliğine sebep olduğunu biliyorduk. Bu noktada yaptığımız trafik master planı çerçevesinde burada acilen bir kavşak yapılması noktasında gündeme gelmişti. Ben sanayicilere de teşekkür ediyorum. Onlardan da aldığımız desteklerle kamulaştırma işini bitirdik” diye konuştu.

“150 milyon TL tasarruf sağladık”

Bursa’nın altyapısına 2002’den bu yana 111 milyar 622 milyon lira harcadıklarını ifade eden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, “Bursa’da bölünmüş yol uzunluğunu 195 kilometreden 603 kilometreye, bitümlü sıcak kaplama yol uzunluğunu 148 kilometreden 781 kilometreye çıkardık. Bugün itibari ile de 12 milyar 537 milyon proje bedeliyle 19 ayrı karayolu projesine devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Demirtaş OSB Kavşağı ile yıllık 150 milyon lira tasarruf sağlanacağına dikkat çeken Uraloğlu, “Bursa Çevre Otoyolu üzerinde yer alan Demirtaş OSB Kavşağı, Bursa Bağlantı Kavşağı’na 3 kilometre, Samanlı Kavşağı’na ise 6 kilometre mesafededir. Bölgenin güneyinde Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi, kuzeyinde Doğalgaz Çevrim Santrali bulunuyor. Organize sanayi bölgesinin kuzeyinde ve otoyol ana gövdesi üzerinde bulunan mevcut üst geçit köprüsünü ilave kollar ile farklı seviyeli kavşağa dönüştürdük. Projemizle organize sanayi ve yerleşim bölgesinden otoyola doğrudan erişim imkanı sağlayarak, imar yollarında yaşanan yoğunluğu rahatlattık. Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi’nde üretilen ürünlerin daha hızlı, güvenli ve kısa sürede ulaştırılmasını sağladık, zaman kayıplarının önüne geçtik. Böylece kavşağımız sayesinde zamandan 137 milyon lira akaryakıttan 13 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 150 milyon lira tasarruf sağlayacağız. Karbon salınımını da yıllık 2 bin 550 ton azaltacağız” dedi.

“YHT inşaatı yüzde 80 oranında tamamlandı”

İş dünyasının demiryolu bağlantısı talebini de karşılaması beklenen Ankara-Bursa Yüksek Hızlı Tren (YHT) projesinde gelinen durumla ilgili de bilgi veren Bakan Uraloğlu, inşaattaki ilerlemenin yüzde 80 seviyesine ulaştıklarını dile getirerek, “Ankara-Bursa Hızlı Tren Hattımızı Ankara-İstanbul YHT hattına bağlantılı olarak saatte 200 kilometre hıza uygun çift hatlı, elektrikli ve sinyalli hızlı tren hattı inşa ediyoruz. Proje kapsamında; 7 istasyon, 21 kilometre uzunluğunda 18 adet tünel, 3,9 kilometre 28 adet demiryolu köprüsü, 3,7 kilometre 4 adet viyadük ve 66 adet altgeçit inşa edeceğiz. Bu yılsonu itibariyle Osmaneli-Yenişehir kesimindeki toplam 14 bin metre uzunluğundaki 10 tünelin daha kazı çalışmalarını bitirmeyi hedefliyoruz. Viyadük, menfez, köprü, altgeçit ve üstgeçitler gibi sanat yapılarının yapım çalışmalarına da aralıksız devam ediyoruz. Bu işlerimizin de ilerleme seviyesi yüzde 80’e ulaştı” dedi.