Dener Group’tan firmalara 50. yıl desteği

HİLAL SÖNMEZ / KAYSERİ

Dener Group, DenizLeasing ile yaptığı anlaşma ile kendilerinden CNC alacak firmalara, 36 ay vade ve sıfır faiz avantajıyla, yüzde 25 peşinatlı ödeme ve Euro geri ödeme şartlarıyla finansman desteği sağlayacak. Dener Group CEO’su Cemal Dener, yaptıklarıyla anlaşmayla, farklı sektörlerde faaliyet gösteren işletmelerin rekabet güçlerini artırabilmeleri ve üretim verimliliklerini optimize edebilmeleri için yenilikçi çözümler sunmaya yönelik adım attıklarını söyledi.

CEO Dener, yaptığı açıklamada, “1974’te başlayan üretim sevdamız ilkler ve başarılarla bu yıl 50. yılına ulaştı. Bu gün 1 milyon 300 bin metrekare açık, 155 bin metrekare kapalı alanda 2 Ar-Ge Merkezi ve 700 kişilik uzman teknik kadro ile ülkemiz için değer üretmeye devam ediyoruz. 100’ün üzerinde ülkeye yaptığımız ihracatla hem ülkemize döviz girdisi sağlıyor hem de dünyanın dört bir yanına yerli ve milli yüksek teknoloji ürünlerimizi ulaştırarak Türk Makine Sektörünü en iyi şekilde temsil ediyoruz. Dener Makine olarak makina sanayiinde Türkiye'nin en büyük üretim tesisinde, yerli ve milli üretimle ülke sanayisine, ekonomisine ve istihdamına katkı sağlamaktan dolayı gururluyuz. Ülkemizin üretim sanayisini desteklemek adına DenizLeasing ile bir protokol imzaladık. Gerçekleştirdiğimiz işbirliği sayesinde, şirketimizden CNC alacak firmalara, 36 ay vade ve sıfır faiz avantajıyla, yine yüzde 25 peşinatlı ödeme ve Euro geri ödeme şartlarıyla finansman desteği sağlanacak. Böylece farklı sektörlerde faaliyet gösteren işletmeler, rekabet güçlerini artırabilecek. Üretim verimliliklerini optimize edebilecek ve daha yenilikçi çözümler sunabilecek. 50. yılımızda DenizLeasing ile yaptığımız bu işbirliğinin ülke ekonomisine önemli katkı sağlayacağına, yerli ve milli üretimi destekleyip istihdamı artırmaya yardımcı olacağına gönülden inanıyorum. Bu kapsamda Denizleasing’e ve tüm çalışanlarına, değerli müşterilerimize, tedarikçilerimize ve iş ortaklarımıza ve Dener Makine ekibimize şükranlarımı sunuyorum” dedi.

“Önceliğimiz üretici firmaları finanse etmek”

DenizLeasing Genel Müdürü Burak Koçak işbirliğine ilişkin yaptığı açıklamada, “DenizLeasing olarak ülkemizin ekonomik gelişimine katkı sağlayan ihracatçı ve üretici firmaların ihtiyaçlarını finanse etmek önceliklerimiz arasında yer alıyor. İstihdam ve ihracat girdisi olarak dönecek, üretimi destekleyecek makine ekipman yatırımlarına ise şirket politikamız doğrultusunda pozitif ayrımcılıkla yaklaşıyoruz. Sektörün önde gelen şirketleri arasında bulunan, aynı zamanda ülkemiz ve dünya sanayisine büyük katkılar sağlayan Dener Makina’nın ürünlerinin finansmanını destekleyerek, önemli bir iş hacmi yaratacağımıza inanıyoruz. Bu vesileyle, Dener Makina’nın 50. yılını kutluyor, iş birliğimizin ülkemiz için hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.

Hazırlanan işbirliği protokolü, konuşmaların ardından, DenizLeasing Genel Müdürü Burak Koçak, Dener Group CEO’su Cemal Dener ve DenizBank Kayseri Ticari Merkez Şube Müdürü Muhammet Ali Keskendir tarafından imzaladı.