DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu: “Denizli Orta Doğu ve Körfez Bölgesi’nde pazar payını artıracak”

DENİZLİ / EKONOMİ

Denizli İhracatçı Birlikleri (DENİB), Birleşik Arap Emirlikleri Dubai’ye sektörel ticaret heyeti düzenledi. Ticaret Bakanlığı desteğiyle gıda sektörüne yönelik olarak gerçekleştirilen Dubai Sektörel Ticaret Heyeti organizasyonu kapsamında 17 Şubat’ta Gulfood Uluslararası Gıda Fuarı’na ziyaret gerçekleştirildi. DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu, “Denizli’den Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) 2024 yılında 53,2 milyon dolar değerinde ihracat gerçekleştirdik. BAE, bu rakamla Denizli’nin ülke sıralamasında ilk 20’de yer aldı. Orta Doğu ve Körfez Bölgesi’nde gıda sektörüne yönelik potansiyel oldukça yüksek. Denizli’nin gıda sektöründeki deneyimi ve gücü ile bu pazarlardaki payını artıracağına inanıyorum” dedi.

Denizli’nin BAE'ye olan gıda sektörü ihracatı ile ilgili bilgi veren Memişoğlu, “2024’te, bir önceki yıla göre %33,5 artış ile 16,4 milyon dolar olarak gerçekleştiğini ve %4,7 pay ile gıda ihracatımızda 6. sırada yer aldığını görüyoruz. Orta Doğu ve Körfez Bölgesi’nde Denizli gıda ürünlerini daha fazla görmek adına fırsatları değerlendiriyoruz. Günümüzde gerek nüfus artışı gerekse de tüketim alışkanlıklarının değişmesi sektörü her geçen gün daha da önemli hale getiriyor” dedi.

Rekabetin yoğun olduğu gıda sektöründe, yeni iş bağlantıları kurmanın, pazarı tanımanın ve potansiyel ihracat imkanlarını değerlendirmenin en etkili yolunun yurt dışındaki alıcılarla bire bir temas etmek olduğunu dile getiren Memişoğlu, “Bu anlayışla 2025 yılında da firmalarımızı uluslararası alıcılarla bir araya getirerek çeşitli organizasyonlara aracılık etmek adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Denizli İhracatçılar Birliği olarak, Ticaret Bakanlığımızın da destekleriyle 2025 yılında da potansiyelimizin farkında olarak ihracat rakamlarımızı artırmak için çalışmalarımıza devam edeceğimizi belirtmek istiyorum” diye konuştu.