DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu: “Talep daralmasını net hissediyoruz”

DENİZLİ / EKONOMİ

Şubat ayı ihracat rakamları açıklandı. Ülkemiz ihracatı şubatta yüzde 1,5 azalışla 20,8 milyar dolar olarak gerçekleşti. TİM tarafından açıklanan Denizli ihracatı şubat ayında yüzde 5,4 azalışla 340 milyon dolar oldu. Denizli İhracatçılar Birliği'nce kayda alınan ihracat ise yüzde 0,4 artışla 268 milyon dolar olarak gerçekleşti. Denizli İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Memişoğlu, ihracatın en önemli belirleyicilerinden olan talepteki daralmayı Denizli ihracatında net bir şekilde hissedildiğini söyledi.

Ocak ayında 48,0 olarak gerçekleşen Türkiye İmalat PMI verisinin şubatta hafif bir artışla 48,3 olduğunu aktaran Memişoğlu, “2024 yılının nisan ayından itibaren PMI 50,0 eşik değerin altında açıklanıyor. Talep daralması, yeni siparişlerde düşüş en temel faktörler iken üretimde ivme kaybı da bu oranın eşik değerin altında seyretmesine neden oluyor. İhracatımızın en önemli belirleyicilerinden biri talep. Avrupa’da yaşanan talep daralmasının yansımalarını ilimiz ihracatında net bir şekilde hissediyoruz. Denizli olarak ihracat yaptığımız ilk 10 ülkenin 6’sı Avrupa ülkesi. Hatta Almanya’nın teknik anlamda resesyonda olmasından dolayı bazı aylarda ilimiz ihracatında üçüncü sıradan dördüncü sıraya düşmesi de bize somut bir örnek teşkil ediyor” diye konuştu.

“Dövizin kullanımı ihracatçının tasarrufuna bırakılmalı”

2024 yılının haziran ayında yüzde 40 olan döviz satış yükümlülüğünün yüzde 30’a indirildiğini, 3 Mart 2025 tarihinde ise İhracat Genelgesinde yapılan değişiklikle yüzde 25’e indirildiğini hatırlatan Memişoğlu, “Ancak, TCMB’ye satılarak TL’ye çevrilen tutarın ithalat ödemesi için tekrar dövize dönüştürülmesi sonucu ihracatçı firmalar kambiyo zararına uğruyor. Bu nedenle, iş dünyası olarak talebimiz; ihracat karşılığı elde edilen dövizi kullanma iradesinin ihracatçının kendi tasarrufuna bırakılması yönünde” dedi.

İhracatçıların yüksek kur değil, rekabetçi kur talep ettiğini dile getiren Memişoğlu, “Enflasyonla kur arasındaki dengenin sağlanmasının daha elverişli ihracat ortamına zemin hazırlayacağını düşünüyoruz” dedi.

Denizli’de tekstil-konfeksiyon ihracatının yüzde 8 azalışla 103 milyon dolar gerçekleştiğini söyleyen Memişoğlu, “Elektrik-elektronik ihracatı yüzde 6,2 artışla 72 milyon dolar, demir-demir dışı metaller ihracatı yüzde 6,1 artışla 59 milyon dolar, tarım ihracatı yüzde 7 artışla 29 milyon dolar, madencilik ihracatı yüzde 1,8 artışla 20 milyon dolar oldu. Şubat ayında tarım alt sektörleri olan meyve sebze mamulleri yüzde 71, hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri yüzde 62 ve mobilya, kâğıt ve orman ürünleri sektörlerinde yüzde 22 ile dikkat çeken artışlar kaydedildi” diye konuştu.

Memişoğlu, gelişmiş ülkelerin faiz indirimleriyle tüketici taleplerinin artacağı, dolayısıyla küresel ticaretin canlanacağı beklenirken; öte yandan ticaret savaşları tehdidinin, dünya ticaretine olumsuz yansıyabileceğini sözlerine ekledi.