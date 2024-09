Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Çavuşoğlu: Denizli’yi Antalya’ya rakip marka yapmak için yola çıktık

Takip Et

VEYSEL AĞDAR / DENİZLİ

Sanayi şehri olmasının yanı sıra tarımsal üretimin ve Türkiye’nin ev tekstilinin merkezlerinden olan Denizli, turizm potansiyelini de öne çıkarmak istiyor. Denizli Büyükşehir Belediyesi, kentin zenginliklerini ortaya koymak ve kalkınmasında yeni stratejiler oluşturmak amacıyla, ‘Denizli Geleceğini Tasarlıyor’ adı altında iki gün süren bir arama konferansı gerçekleştirdi. Arama konferansında, önceliklendirilen alanların sırasıyla projelendirip hayata geçireceklerini söyleyen Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, 7 gün 24 saat yaşayan, turizmde Antalya’ya rakip marka şehir yaratmak için yola çıktıklarını kaydetti

Antalya’ya rakip noktaya getireceğiz

Denizli denildiğinde akıllara hep Pamukkale’nin geldiğini ancak şehrin birçok medeniyete ev sahipliği yapan antik kentleri, turizme kazandırılmış doğal mağaraları, şelaleleri, kanyonları olduğunu kaydeden Çavuşoğlu, turizmde Antalya’ya rakip marka şehir yaratmak için yola çıktıklarını kaydetti. Denizli’nin 12 turizm çeşidine hizmet edebilecek potansiyeli bulunduğunu dile getiren Nuri Çavuşoğlu, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Şehrimiz sağlık turizmi için adından söz ettirecek şifalı termal su kaynaklarına sahip ve bunun gibi 12’ye yakın turizm çeşitliliği sayesinde turizm sektöründe önde gelen destinasyonlarından biri. Denizli, binlerce yıl öncesine dayanan tarih, kültür ve tabiat varlıkları zenginlikleriyle kadim bir kenttir. Aynı zamanda, Hitit, Frigya, Lidya, İonya, Roma ve Bizans gibi medeniyetleri sinesinde yaşatan bir uygarlık beşiğidir. Tam bir Ege kenti olan Denizli, zengin kültürel mirası, gastronomi zenginlikleri, termal kaynakları, dört mevsim turizme uygun coğrafyası ile ülkemizin önemli turizm noktalarından biridir ve egenin göz bebeğidir.”

2,5 milyon turist ağırlıyor

Denizli’nin doğal, tarihi ve kültürel zenginlikleri ile önemli bir turizm potansiyeline sahip olduğunu dile getiren Çavuşoğlu, “Yılda yaklaşık 2,5 milyon turisti ağırlıyoruz. Şehre havayolu ve karayolu ile gelen yerli ve yabancı turistler konforlu tesislerde konaklama imkânına sahip, sorunsuz altyapı hizmetlerinin sunulması bu konforun sürdürülebilirliği açısından çok önemli. 2023 yılı ilk 8 ayda 1 milyon 790 bin 458, 2024 yılı ilk 8 ayda 1milyon 796 bin 21 turist geldi. Yerli turist-yabancı turist oranı değerlendirildiğinde, yabancı turist sayısı daha fazladır. Kenti en çok ziyaret eden ülkeler sırasıyla; Güney Kore, Çin, İtalya, Malezya, Endonezya, Rusya, ABD, Brezilya, İspanya ve Japonya.

Ekstra 250 milyon Euro turizm geliri

Yabancı turist bakımından ana hedefimiz de Uzak Doğu ve Avrupa ülkeleri. Ancak turist sayısı ve turizm geliri bakımından gerçekleştirdiğimiz arama konferansı ile farklı hedeflerimiz de var. Öncelikle gelen turistin Denizli’de 1 gece daha fazla konaklatmak istiyoruz. İlk etapta sadece bu modelle dahi kişi başı en az 100 Euro daha fazla harcama yapmalarını sağlayabiliriz. Böylece şehrimiz fazladan 250 milyon Euro daha fazla turizm geliri elde edebilir. Bu hedefi başardıktan sonra turist sayısını artırmak için de çalışmalara devam edeceğiz” diye konuştu.

Şehrimize daha fazla yatırım çekmek istiyoruz

Denizli’yi turizmde marka yapmak için yola çıktıklarını belirten Başkan Çavuşoğlu, şunları söyledi: “Gelen turist sayısı arttıkça yatırımlar artacaktır. Denizli Büyükşehir Belediyesi, yatırımcılara imar konusunda her türlü desteği sağlıyor ve sağlamaya devam edecek. Şehrimizde yatırımların artması için başka yapılması gereken ne varsa elimizden geldiğince destek olacağız. Şehrin marka değerini arttıracak altyapı ve tanıtım çalışmaları ve arama konferansının çıktılarıyla yol haritası çizilecek. Ulusal ve uluslararası festivaller, kentin turizm çeşitliliğini ve sürdürülebilirliğini sağlayıcı aktiviteler, kongreler, alternatif turizm rotaları hedeflenen çalışmalardan bazıları. Çal ve Buldan başta olmak üzere diğer ilçelerin güzelliklerini ön plana çıkarmak için elimizden geleni yapacağız.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Papa’yı Denizli’ye davet et çağrısı

Arama Konferansı’nda katılımcılar arasından kentin ‘inanç turizmde’ atak yapması için Papa’yı davet edelim önerisine “Papa’yı Denizli’de ağırlamak İnanç turizminde tanınırlığımız için doping olur. Ancak Hıristiyan dünyasının dini lideri Papa’yı davet konusunda sayın Cumhurbaşkanımız daha etkili olacaktır. Cumhurbaşkanımız Papa’yı davet ederse Papa’yı ağırlamak için tüm imkânlarımızı seferber ederiz” cevabını veren Başkan Çavuşoğlu, Denizli’nin tanıtımını artırmak için her türlü girişimde elini taşın altına sokmaktan çekinmeyeceğini söyledi.

Hacı olmak isteyen Denizli’ye

Geçmişi M.Ö 4000 yılına kadar dayanan Denizli’nin birçok medeniyete ev sahipliği yaptığını hatırlatan Başkan Çavuşoğlu şöyle devam etti; “Kutsal Haç Kilisesi inanç turizmi açısından da büyük bir potansiyele sahip, bu kilise İncil’de adı geçen 7 kiliseden biri ve Anadolu’da ayakta kalan en eski kilise olma özelliği taşıyor. Ayrıca Hierapolis antik kenti içinde İsa’nın havarilerinden St. Philippus’un mezarı da bulunuyor.”

Pamukkale ‘Denizli’nin, geliri de Denizlilinin olmalı

Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Denizli’nin geniş bir potansiyeli olduğunu kaydetti. Şehrin şimdiye kadar sadece Pamukkale’si ile anıldığını vurgulayan Çavuşoğlu, ancak Pamukkale’nin gelirinden Denizli halkının yeterince yararlanamadığını belirterek şunları söyledi: “2014 yılında çıkarılan bir yasa ile tüm Türkiye’de bulunan ören yerlerinin tümü Turizm Bakanlığı’nın yetki alanına alındı. Pamukkale’de bunlardan biri, Bakanlıkta bu ören yerlerin işletmesini İl Özel İdaresi’nden alarak özel işletmelere verdi. Geliri de kendine aldı. Yaklaşık yıllık 70 milyon Euro civarında. Bize %5 pay veriyor. Bunun da yüzde 25’i büyükşehir belediye bütçesine, kalan yüzde 75’ini de 19 ilçeye pay ediyoruz. Bu özel işletmenin sözleşmesi 2025’te sona erecek. İşletmeye biz talibiz. Denizli’nin olan Pamukkale’nin geliri Denizlilinin olmasını istiyoruz. Bunun için gerekirse Ankara’ya yürüyeceğiz”

Lütfi Kırdar’dan danışmanlık desteği

Denizli’nin turizmine bir katkıda Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nden geldi. Arama Konferansı’na katılarak Denizli’nin kongre turizmi için ideal altyapısı olduğunu söyleyen Lütfi Kırdar Kongre Merkezi Genel Müdürü Nurettin Onur Boğ, 2019’da faaliyete geçirilen 83 bin metrekare kapalı alana sahip Nihat Zeybekçi Kongre ve Kültür Merkezi’nin dinamiklerinin harekete geçirilmesi, organizasyon altyapısını güçlendirilmesi durumunda gelirlerinin artabileceğini ifade etti. Danışmanlık hizmeti anlaşmasının bitimine sadece 4 aylık bir süre kaldığını hatırlatan Boğ; Denizli’nin atıl durumda olan turizm potansiyelini eksiden artı pozisyona geçirmek için atılacak adımları şöyle sıraladı, “İlk etapta Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nin networkünü harekete geçireceğiz, ulusal ve uluslararası önemli Mice şirketlerini Denizli’ye getireceğiz. Denizli’ye özel fuar ve kongre turizmi için çalışmalar ve takvim ayarlaması yapılacak. Üniversitelerle iş birliği yaparak ilgili kürsü ve bölümlerin kongre ve toplantılarının Denizli'de yapılması için üniversite hocalarımızla beraber çalışacağız.”

Türkiye’nin en fazla ihracat yapan dokuzuncu ili

Denizli sanayisinin de şehrin dinamiklerinde çok önemli bir yer tuttuğuna dikkat çeken Bülent Nuri Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Şehrimizde sanayi işletmelerinin sektörel dağılımı incelendiğinde 6 sektör ön plana çıkıyor. Bunlar tekstil ve konfeksiyon, elektrolitik bakır tel ve kablo, demir-çelik ve meta eşya, doğal taş, makine imalat, gıda-içecek ve şarapçılık. Kâğıt ürünleri, cam ve çimento, kimya ve plastik ürünler, orman ürünleri ve mobilya da diğer önemli sektörler arasında. Türkiye’nin ihraç ettiği her 3 havlu ve bornozdan 2’si ve her 2 çarşaf ve nevresimden 1’i Denizli’de üretiliyor. Son yılların öne çıkan sektörü ‘kablo ve bakır tel’ üreticileri, Denizli ihracatının üçte bire yakınını gerçekleştiriyor. Kentin en eski ve köklü sektörlerinden olan demir-çelik ürünlerinin ihracattan aldığı pay ise yüzde 14 düzeyinde. Denizli ayrıca; ülkemizin ikinci büyük doğal taş havzası konumunda. Denizli ihracatından yüzde 6 oranında pay alan doğal taş sektörü, her yıl yaklaşık 280 milyon dolar düzeyinde ihracat gerçekleştiriyor ve üretim ve ihracat kapasitesi ile işlenmiş doğal taş ihracatında ülke genelinde ilk sırada yer alıyor. Türkiye’nin en fazla ihracat yapan dokuzuncu ili. 2022 yılında 4,7 milyar dolar, 2023 yılında 4,2 milyar dolar olan ihracatımız, 2024’ün ilk 8 ayında 2,9 miyar dolar olarak gerçekleşerek, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,44’lük artış gösterdi.

Kadın çalışma oranında ilk sırada

Denizli’de toplamda 310 binin üzerinde birey sosyal güvenlik kapsamında yer alıyor. Ücretli çalışanların (hizmet akdi ile çalışanlar) sayısı ise 220 bini aşıyor. İlin istihdam deposu olan tekstil ve konfeksiyon sektörü, istihdamdan aldığı yüzde 21’lik payla birinci sırada. Denizli’de çalışan nüfus içinde kadınların oranı neredeyse yüzde 40’a dayanıyor. Bu oran itibarıyla Denizli, Türkiye’de birinci sırada.