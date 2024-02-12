Denizli, e- ihracatta hedef büyüttü

NİHAT DELİBAŞI / DENİZLİ

Tekstil, metal duvar süsü ve gıda sektörünün başını çektiği e- ihracat firmaları ile hizmet alınan kargo şirketleri arasındaki işbirliğini artırma çalışmalarına başlayan Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB), e –ihracat için dünyanın en büyük pazarları arasında yer alan Hindistan’ı gözüne kestirdi. Online satış kanalları ile perakendeciye mal satarak Hindistan pazarına girmek için yürüttükleri çalışmaların olumlu devam ettiğini belirten DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu, “Hedefimiz e- ihracatta ilk sıralardaki yerimizi sağlamlaştırırken genel ihracatımızı daha da yukarılara çekmek” dedi.

2023’in ilk 6 ayında önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 109. 7'lik artışla 652. 7 milyar TL olarak gerçekleşen yine 2023 yılı ilk 6 ayında sipariş adetleri bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 20 artış ile 2 milyar 131 milyon adetten 2 milyar 556 milyon adede yükselen e-ticaretteki artış, 2024’te de artarak devam edeceğini öngören DENİB, son 1.5 yılda e- ihracat ve desteklerine yönelik çalışmalarının meyvelerini toplamaya başladı. Denizli’den yapılan günlük e- ihracat günlük 9 bin adet paketi buldu. Bu rakamla Denizli, İstanbul ve Bursa ile birlikte e –ihracatta ülkemizin ilk 3. Kenti arasına adını yazdırdı.

Yeni ve farklı Pazar arayışlarına devam

Geçtiğimiz yıl küresel ekonomide yaşanan olumsuz gelişmelere rağmen Denizli ihracatındaki gerilemenin sınırlı kaldığını hatırlatan DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu, “2024’e iyi başladık. Ocak ayında TİM verilerine göre Denizli ihracatı geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 7. 8 artışla 333 milyon dolar oldu. 2024’e ihracat artışıyla başlamak geçtiğimiz sene durağan giden 2023’ün ardından ihracat ailemiz için umut verici. Amacımız yıl boyunca bu artış ivmesini devam ettirmek ve 2022 rakamına ulaşmak, mümkün olursa aşmak” diye konuştu. Bu hedef doğrultusunda yeni ve farklı pazar arayışlarının devam ettiğini dile getiren Memişoğlu, e- ihracattaki artışın bu hedefe ulaşmada önemli rol oynamasını beklediklerini ifade etti. Bu kapsamda e- ihracat yapan firmalarla kargo şirketlerinin işbirliği imkanlarını artıracak projeler üzerine çalıştıkları bilgisini veren Memişoğlu, “Günlük 9 bin adet paketi bulan – e ihracatta tekstilin yanı sıra metal duvar süsü, gıda başı çekiyor. Kargo firmaları ile olası işbirlikleriyle ihracatçı firmaların lojistik, nakliye maliyetlerini düşürme başta olmak üzere e- ihracattaki potansiyeli daha da yukarılara taşıyıp destek olmak istiyoruz” dedi.

Hindistan pazarına odaklandık

Dünyada tüketici alışkanlıklarının değiştiğini ifade eden Memişoğlu, geleneksel yöntemlerle gerçekleştirilen ihracattaki hedef kitlenin artık dijitalde, mobil alışverişte olduğunu kaydetti. Memişoğlu şunları söyledi, “Bu konuda çalışmalarımızı sürdürürken, Denizli olarak Hindistan öncelikli olmak üzere Uzakdoğu pazarını radarımıza aldık. Eskisi gibi büyük depolar kiralayıp, dağıtıcı bulmak yerine online satışla perakendeciye ulaşarak, perakendeciye mal satarak pazara girmek çok daha kolay ve hızlı. Hindistan pazarında bu avantajlarımızı kullanmak istiyoruz. Aynı şekilde Çin’de e ticaret konusunda ilgi alanımızda olacak.”