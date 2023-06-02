Denizli, girişimci kentlere rol model olacak

NİHAT DELİBAŞI / DENİZLİ

Türkiye’deki girişimcilik ekosistemi ile global girişimcilik ekosistemleri arasında köprü olarak konumlanan GEN Türkiye; Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) öğrencileri ile DEGİAD ev sahipliğinde Afetlere Karşı Girişimciliğin Gücü etkinliğinde bir araya geldi. Yazılımda Girişimciliğin Geleceği ve Sanayinni Teknolojik Evrimi başlıklı oturumlarda kent ve ülkenin önemli girişimcileri PAÜ öğrencileriyle deneyimlerini paylaştığı ve DEGİAD Merkezi’nde gerçekleşen etkinliğine 270’in üzerinde öğrenci katıldı. Habitat Derneği Başkanı GEN Türkiye Başkan Yardımcısı Sezai Hazır, EKONOMİ’ye yaptığı açıklamada yaklaşık 8 ay önce açtıkları Denizli Gen Kampüs’ün önemini vurguladı. Hazır, “Denizli, diğer illere kıyasladığımızda 3. kuşak genç girişimcilerin çok fazla olduğu, çok ciddi bir girişimcilik ekolüne sahip, küresel dünya ile iş yapan bir şehir” diye konuştu.

Monolog şekilde anlatmaktan çıkılmalı

ABD ve Güney Amerika’nın ardından 3. GEN Kampüsüne başarılı bir ev sahipliği yapan Denizli’de gördükleri ilgiden duydukları memnuniyeti dile getiren Hazır, “Girişimciliği monolog bir şekilde anlatmanın modası geçti. Biz aslında hep sonuçlarla ilgileniyoruz ama o yolculuğun kendisi çok önemli bir eğitim. Hangi işi kurarsanız kurun, o işin toplumsal faydasının da düşünülerek kurulması, çevreye duyarlı, afetlere karşı yeni çözümleri geliştiren inovatif şeyler geliştiren yapılar olması önem kazandı. GEN Kampüsü sahiplenmesi ve gösterilen ilgi ile Denizli bizi geleceğe dönük konularda umutlandırdı” diyerek şöyle devam etti, “İki yıl önce Denizli’de gençlerin yüzde 80 i kamuya ve ya büyük şirketlere girmeye çalışıyorlardı. Kendi işimi kurmak istiyorum diyenlerin oranı çok düşüktü. Bugün tam tersine dönmüş durumda. Kendi işimi kurmak istiyorum algısı ciddi bir pozitif dönüşüm aslında bunun çok kıymetli. Denizli’ de çok fazla teknoloji girişimleri çıkmaya başladı. Yazılımlar, metaverse, blockhainle ilgili girişimler, yatırımlar olmaya başladı. Bu da çok kıymetli. Çünkü girişimcilik algısı Anadolu da genelde pastane açmak, restoran açmak olarak görülüyor. Halbuki inovasyon ve teknoljiyi birleştiren girişimlerin burada çıkması çok kıymetli. Denizli’ de girişimcilik aşısı tutu. Bu aslında bir pilot çalışma. Buradaki pilot çalışmadan başarılı bir sonuç çıkarabilirsek Anadolu’da Antep, Kayseri, Eskişehir, Bursa gibi kentlere rol model olarak taşımak mümkün olabilecek.”

Başarı öykülerine hazır olun

DEGİAD Girişimcilik ve Teknoloji Komitesi Başkanı Kemal Sözkesen, “Başarı öyküleri duymaya hazır olun. Bu etkinliklerle birlikte yaratılan girişimcilik eko sistemi aracılığıyla Denizli’ye çok ciddi yatırım geleceğine inanıyoruz. Öte yandan Denizli’deki firmaların da teknolojiye ve yazılıma yatırım yapacağını, bu noktada mevcut potansiyel girişimcilerin girişimlerini hem teknokentte hem farklı ofislerde gerçekleştireceğini öngörüyoruz. Bunlar Denizli ekonomisini çok ciddi anlamda canlandıracak ve çok büyük katkıda bulunacak.”