Denizli iş dünyası üretim ve ihracat vurgusunu tekrarladı

NİHAT DELİBAŞI / DENİZLİ

Denizli Sanayici ve İş İnsanları Derneği (DESİAD) Başkanı Nuri Turgut, “Ekonomide yapılacak düzenlemelerde üretim ve ihracatın önünün kapanmaması gerekiyor, aksine çok ciddi desteklenmesi gerekiyor” dedi. Büyümenin iç pazardaki dinamikler yerine sanayi ve ihracatta olması için, alınacak her kararda bu kriterin gönünde olması gerektiğine değinen Turgut, “Devletin, ekonomi yönetiminin yapması gerekenler kadar, sirketlerimizin, kurumlarımızın da kendini yenilemesi gerekli. Özellikle tekstil gibi geleneksel sektörlerde dünya rekabetin uyum sağlayabilmek ve geri kalmamak için, şirketlerimizin iş modellerini, yapılanmalarını revize etmeleri gerekiyor” diye konuştu.

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Denizli Şube Başkanı Engin Boyacı ise Türkiye ekonomisinin orta vadeli program çerçevesinde istikrarlı bir seyir izlediğini ve yerel seçimler sonrası ekonominin aniden değişeceği söylemlerinin spekülasyonlardan ibaret olduğunu söyledi. Boyacı, “Ülkemizin büyüme oranları beklenildiği şekilde gerçekleşti. Turizm gelirleri gayet memnuniyet verici. Ülke ekonomisine katkısı önemli olan turizm sektörünün istikrarlı bir şekilde büyümeye devam edeceğine inanıyoruz” dedi. Döviz kurundaki artışa ilişkin konuşan Boyacı, söylentilerin aksine döviz kurunda ciddi bir artış beklemediklerini ifade ederek döviz kurunun aylık 1 lira gibi bir artış göstermesiyle yıl sonu beklentilerinin 40 TL seviyesi olduğunu dile getirdi. Boyacı, ekonomik göstergelerin ve hükümetin aldığı tedbirlerin döviz kurunu stabil seviyelerde tutacağına güvendiklerini vurguladı.