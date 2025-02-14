Denizli Platformu’nun çalışma esasları belirlendi

DENİZLİ / EKONOMİ

Denizli Sanayici, Tüccar ve İş İnsanları Platformu’nun çalışma esasları 13 Şubat 2025 tarihinde Denizli İhracatçılar Birliği Hizmet Binasında gerçekleştirilen toplantıda belirlendi. Toplantıda Denizli Sanayici, Tüccar ve İş İnsanları Platformu’nun artık komisyonlarla ilerlemesi gerektiği kararlaştırıldı.

Platform üyesi STK ve dernek temsilcilerinin katılım sağladığı toplantı hakkında değerlendirmelerde bulunan Platform Sözcüsü Hüseyin Memişoğlu, “Dönem sözcülüğünün devri, üyelik esasları, icra heyetinin oluşturulması, ortak sekretaryanın kurulması ve alt komisyonların oluşturulması gibi birçok husus ortak zeminde buluşularak kararlaştırıldı. Ticaret, Turizm ve Ulaşım Komisyonu, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Komisyonu, Sanayi ve Mesleki Eğitim Komisyonu, İhracat ve Sürdürülebilirlik Komisyonu olarak 4 ana başlık altında topladığımız alt komisyonların daha kapsayıcı olmasını istedik. Bu nedenle, diğer kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, özel sektör temsilcileri ve konu ile ilgili uzmanların alt komisyonlara dahil edilmesinin uygun olacağını kararlaştırdık. Amacımız, Denizli Platformunun daha kapsayıcı, işbirlikçi ve çeşitliliği olan bir oluşum olması. Kısacası, daha zengin ve vizyoner yapısıyla Denizli’miz adına faydalı projeler çıkacak alt komisyonlar oluşacak” dedi.

2001 yılında, çeşitli dernek, oda, birlik ve sivil toplum örgütlerinin üyeliğiyle kurulan ve 26 üyesiyle varlığını sürdüren Denizli Sanayici, Tüccar ve İş İnsanları Platformu’nun çalışma esasları çerçevesinde ilerleyerek daha etkin, daha verimli ve ayakları yere sağlam basan bir oluşum olarak tüm Türkiye’ye örnek teşkil etmeye devam edeceklerini söyleyen Memişoğlu, “Böylelikle, bir önceki toplantımızda belirlediğimiz hedefimizi gerçekleştirdik ve çalışma esaslarını oluşturduk. Katılım ve toplantıya ilgilerinden dolayı platform temsilcilerimize teşekkür ediyoruz. Bugünkü toplantımızda her temsilcinin değerli görüş ve önerileriyle nihai halini alan Denizli Platformu Çalışma Esaslarının ilimize hayırlı olmasını temenni ediyoruz” diye konuştu.