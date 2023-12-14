Denizli Sanayi Odası, 50. kuruluş yılını kutladı

NİHAT DELİBAŞI / DENİZLİ

Denizli Sanayi Odası (DSO), kuruluşunun 50. yılı dolayısıyla kutlama etkinliği düzenledi. Etkinliğe, Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, oda başkanları, siyasi parti temsilcileri ile DSO üyesi sanayiciler katıldı.

Gecede yaptığı konuşmada Cumhuriyetin ışığında Cumhuriyeti ve değerlerini yaşatmaya devam edeceklerini belirten DSO Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kasapoğlu, çalışkan, üretken Denizli sanayicisinin ortak değeri DSO’nun 50. Yılını büyük bir gururla kutladıklarını söyledi.

Kasapoğlu, “1971’de 10’dan fazla işçi çalıştıran 34 firma ve bin 800 çalışanı bulunun Denizli sanayinde ihracat ise yok denecek kadar azdı. 50. Yılın sonunda bugün 2 binin üzerinde sanayici üyesi, ülkemizin ekonomide ilk 10 kenti arasına giren, ihracatta 9. Kenti Denizli, ithalatının 1.40 katı ihracat yaparak cari fazla yaratma oranı en yüksek 5. kent. 220 bin kişilik istihdam ordusuna sahip şehrimiz, en yüksek kadın istihdamı oranında da ikinci sırada” dedi. Kasapoğlu, ulusların zenginliğinin üretim gücü ile belirlendiğini vurguladı.

Kasapoğlu, “Sanayimiz, sanayicilerimiz ve bizden önceki kuşaklar, bu başarıya giden yolu türlü zorluklar ve mücadelelerle geçtiler. Bizler bugün onların hikâyelerini kendimize rehber alıyoruz. Gideceğimiz yolu nereden geldiğimizi anlayarak bulabileceğimizi biliyoruz. Özellikle son dönemde ortaya koyduğumuz sürdürülebilirlik, dijitalleşme ve verimlilik çalışmalarıyla sanayicimize bu konularda da yol göstermeye çalışıyoruz. Ortaklık ve kolektif harekete önümüzdeki süreçte her zaman olduğundan daha fazla ihtiyaç duyduğumuzu vurgulamak istiyorum. .Küresel piyasalarda talebin canlanması ve ülkemizdeki enflasyonun düşmesi ile sanayimiz yine eski hızlı günlerine geri dönecektir” diyen Başkan Kasapoğlu; “Denizli Sanayi Odası olarak memleketimize olan sevgi ve bağlılığımızla ülkemize hizmet etmeye, cumhuriyetimizi ve onun değerlerini gelecek nesillere taşımaya devam edeceğiz. 100 yılın ışığında bugün 50. yılımızı kıvançla kutluyor, bu özel gecede bizleri yalnız bırakmayan siz değerli misafirlerimize şükranlarımı sunuyorum. Denizlili sanayiciler, DSO üyeleri yeni başarı hikayeleri yazmaya devam edeceğiz” dedi.

DSO Meclis Başkanı Okan Konyalıoğlu da ülkenin kalkınma hamlesinin öncü kentlerinden Denizli’nin üretim gücüne vurgu yaptığı konuşmasında kent ve ülke sanayicisinin rekabetçiliğini devam ettirmek için çalışmaya devam edeceklerini diye getirdi.

‘Sanayinin Kadim Şehri Denizli’ kitabının tanıtıldığı gecede ayrıca DSO’nun Geçmiş Dönem Yönetim Kurulu Başkanları ve Meclis Başkanlarına, Odaya ilk üye olan 10 firmaya verilen gecede Odanın yaşayan tek İlk Dönem Yönetim Kurulu Üyesi ve duayen sanayici Demir Aslan Konyalıoğlu’na plaketi DSO Başkanı Selim Kasapoğlu ile DSO Meclis Başkanı Okan Konyalıoğlu tarafından takdim edildi. Gece Olten Filarmoni orkestrası ve Seranad Bağcan konseri ile son buldu.