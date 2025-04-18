Denizli Sanayi Odası Başkanı Selim Kasapoğlu: “Sanayimizin geleceği ikiz dönüşüm ile şekillenecek”

DENİZLİ / EKONOMİ

Denizli Sanayi Odası (DSO) Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kasapoğlu, Türk sanayisinin geleceğinin ikiz dönüşüm ile şekilleneceğini dile getirdi.

İstanbul’da MEXT Teknoloji Merkezi’ni ziyaret eden Kasapoğlu’na DSO Yönetim Kurulu Üyeleri Ali Fuat Özel ve Levent Çaputçu, Bilişim Komisyonu Başkanı Bahadır Şenel ile Komisyon Üyeleri Göktuğ Hançer ve Osman Makal, Denizli Model Fabrika Direktörü Bilgehan Deniz Öztürk ve DSO Genel Sekreter Yardımcısı İsmail Tillem, Sürdürülebilirlik Uzmanı Sultan Nur Duran ile Proje ve İş Geliştirme Uzmanı Dila Yaz eşlik etti.

MEXT'in sunduğu ileri teknoloji çözümleri ve dijital fabrika deneyiminin, kendilerine sanayide dijitalleşmenin potansiyelini ve faydalarını net bir şekilde gösterdiğini anlatan DSO Başkanı Selim Kasapoğlu, “Özellikle, Denizli Model Fabrika projemiz ve sanayide ikiz dönüşüm çalışmalarımız için bu ziyaret, değerli bir bilgi ve deneyim paylaşımı platformu oluşturdu. Yakın zamanda hizmet vermeye başlayacak olan Denizli Model Fabrika’nın yalnızca bir uygulama merkezi değil, aynı zamanda bölgesel sanayinin dijitalleşme ve sürdürülebilirlik ekseninde dönüşümüne liderlik edecek bir yapı olması için bize yeni fikirler sundu. Kurduğumuz bu iş birliği, Denizli sanayisinin rekabet gücünü artırmada ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerimize ulaşmada kritik bir rol oynayacak. DSO olarak, sanayimizin dijital dönüşümüne katkı sağlayacak bu tür iş birliklerini artırmaya devam edeceğiz" dedi.

Ziyaret, MEXT Satış ve Pazarlama Grup Direktörü Barış Arıkan tarafından gerçekleştirilen tanıtım sunumuyla başladı. Sunumda, merkezin sanayiye sunduğu dijital dönüşüm çözümleri, teknoloji hizmetleri ve model fabrika yaklaşımı detaylı biçimde aktarıldı. Arıkan, sunumunda MEXT Teknoloji Merkezi’nin vizyonunu, sanayiye yönelik dijital dönüşüm stratejilerini ve sürdürülebilir üretim hedeflerini bütüncül bir yaklaşımla aktardı. Merkezin, sanayisin dijitalleşme süreçlerine katkı adına hayata geçirdiği dijital dönüşüm çözümlerinin, sanayicilere hem üretim süreçlerini optimize etme hem de verimliliği artırma noktasında önemli avantajlar sunduğu vurgulandı.

İkiz Dönüşüm Çalıştayı’nın çıktıları değerlendirildi

Şubat ayında Denizli Avrupa Birliği Bilgi Merkezi koordinasyonunda, Denizli Sanayi Odası Bilişim Komisyonu ortaklığı, MEXT Teknoloji Merkezi iş birliği ve AB Türkiye Delegasyonu desteğiyle düzenlenen Sanayide İkiz Dönüşüm Çalıştayı’nın çıktılarına yönelik değerlendirme ile devam eden teknik ziyarette, çalıştayda ele alınan konular ve ortaya çıkan sonuçlar detaylandırıldı. MEXT Dijital Fabrikası’nda elde edilen gözlemler ışığında, çalıştayda konuşulan gündemlerin ve ihtiyaçların nasıl şekillendiğine dair fikir alışverişinde bulunuldu, gelecekteki iş birliği projeleri de görüşüldü.

Mext Dijital Fabrikası incelendi

Heyet, sunumun ardından MEXT Dijital Fabrikası’nı yerinde incelemedi. Gelişmiş üretim sistemlerinin, yapay zekâ destekli analizlerin ve sürdürülebilir üretim uygulamalarının entegre edildiği bu deneyim, katılımcılara sanayinin geleceğine dair bir vizyon sundu. Ziyarette ayrıca, Denizli Sanayi Odası tarafından yakın zamanda hayata geçirilmesi hedeflenen Denizli Model Fabrika projesine dair de değerlendirmelerde bulunuldu. Heyet, MEXT’in model fabrika yaklaşımıyla sahada elde ettiği başarıları ve uygulama örneklerini inceledi. Özellikle, yalın üretimle dijital teknolojilerin entegrasyonu, eğitim modüllerinin nasıl kurgulanabileceği ve eğitim süreçleri konusunda önemli fikirler ele alındı.