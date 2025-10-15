Denizlili, ev tekstilinde Doğu ve Orta Avrupa’ya göz koydu

DENİZLİ / EKONOMİ



Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) tarafından yürütülen Doğu ve Orta Avrupa Alım Heyeti Programı kapsamında, ev tekstili sektöründe faaliyet gösteren 30 Denizlili firma, 5 ülkeden gelen 22 yabancı firma temsilcisiyle bir araya geldi. Gerçekleştirilen ikili iş görüşmeleri ile yeni ticari bağlantıların kurulması ve uzun vadeli iş birliklerinin geliştirilmesi hedefleniyor.



DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu, Denizli’nin Orta Avrupa’daki mağazalarda artık kendi markalarıyla satış yapabildiğini vurgulayarak kentin ev tekstili ihracatındaki lider konumuna dikkat çekti. Memişoğlu, “Denizli, tekstil ve özellikle ev tekstili sektöründe üretim gücü, yenilikçi tasarımları ve kaliteli ürünleriyle hem Türkiye’nin hem de dünyanın en güçlü üretim merkezlerinden biri konumunda. Gerçekleştirdiğimiz program, Doğu ve Orta Avrupa ülkeleriyle olan ticari ilişkilerimizi daha da ileriye taşımak açısından büyük önem taşıyor” dedi.



Türkiye’den dünyaya ihraç edilen her 5 havludan 4’ünün, her 10 bornozdan 7’sinin ve her 10 nevresimden 6’sının Denizli’de üretildiğini hatırlatan Memişoğlu, “Denizli olarak Türkiye’nin toplam ev tekstili ihracatının yaklaşık yarısını gerçekleştiriyoruz. Bugün gerçekleştirdiğimiz bu programla, Doğu ve Orta Avrupa ülkeleriyle olan ticari ilişkilerimizi güçlendirmeyi, yeni pazarlarda daha kalıcı bir şekilde yer almayı hedefliyoruz. Denizli’nin üretim gücünü ve tasarım kabiliyetini bu pazarlarda daha görünür kılmak istiyoruz” diye konuştu.



Memişoğlu, sürdürülebilir ihracat artışı için bu tür etkinliklerin önemine değinerek, “Ev tekstili sektöründe markalaşma, tasarım ve yenilikçilik artık olmazsa olmaz hale geldi. Biz de bu doğrultuda ihracatçılarımıza yeni iş fırsatları sunan organizasyonlara öncülük ediyoruz. Alım heyeti programlarımız, firmalarımızın doğrudan yabancı alıcılarla bir araya gelmesini sağlayarak ticareti daha etkin ve verimli hale getiriyor. Önümüzdeki dönemde benzer etkinliklerle ihracatçılarımızı farklı pazarlarda da desteklemeye devam edeceğiz” dedi.