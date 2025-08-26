Denizli’nin Turkish Towels yolculuğu THY ile sürüyor

DENİZLİ / EKONOMİ





Ticaret Bakanlığı’nın Turquality desteğiyle Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) tarafından Türk havlusunu dünya markası haline getirmek amacıyla başlatılan ve şimdiye kadar dünyanın en prestijli fuarlarında, uluslararası spor organizasyonlarında ve küresel ölçekte ses getiren tanıtım kampanyalarında yer alan Turkish Towels Projesi’nin yeni adresi Türk Havayolları (THY) uçuşları oldu. Proje kapsamında Turkish Towels logolu havlular business sınıfındaki yolcuların deneyimine sunulacak.

Dünya ticaretinde rekabetin en önemli unsurlarından birinin güçlü markalar yaratmaktan geçtiğini anlatan DENİB Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Memişoğlu, “10 yıldır yürüttüğümüz bu proje ile bugün gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz ki ‘Turkish Towels’ artık sadece bir marka olmanın ötesine geçti. Türk havlusunun üstün kalite anlayışı, zarif estetik değerleri ve eşsiz üretim ile tasarım kültürünü dünya çapında temsil eden bir vitrin haline geldi” diye konuştu.



Turkish Towels Projesi kapsamında şimdiye kadar pek çok başarılı çalışma yaptıklarını vurgulayan Memişoğlu, “Son dönemde bizi en çok heyecanlandıran adımlardan biri, THY uçuşlarında yayınlanan tanıtım ilanlarımız oldu. THY sayesinde milyonlarca yolcuya ulaşma fırsatı buluyoruz. Kısacası, THY iş birliğiyle markamızı gökyüzünden dünyaya yazıyoruz. Yine THY ile farklı iletişim çalışmalarımız kapsamında görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Önümüzdeki dönemde, Turkish Towels logolu havlularını Türk Hava Yolları’nın ABD uçuşlarındaki business sınıfında yolcuların deneyimine sunulması adına görüşmelerimiz tamamlanmak üzere. Çok yakında yolcular Türk havlusu ile tanışma fırsatı bulacaklar” dedi.



Bu uygulamayla, Turkish Towels markasının yüksek kalite algısını doğrudan nihai tüketicilerle buluşturmayı ve Türk havlusunu deneyimleyerek tanımalarını sağlamayı hedeflediklerini dile getiren Memişoğlu, böylece hem Türk havlusunun prestijini hem de markanın uluslararası bilinirliğini artırmış olacaklarını sözlerine ekledi.