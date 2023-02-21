Deprem bölgesindeki çiftçilerin toprağına sahip çıkması sağlanmalı

SAMSUN - 6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan deprem felaketinden sonra birçok vatandaşın ülke içinde yer değiştirdiğini dile getiren Tarım Hukuku Derneği Başkanı Avukat Arsin Demir, bölgedeki tarım havzalarının işlenmesinin sürdürülmesi gerektiğine dikkat çekti.

Demir, “Yüzbinlerce vatandaşımız deprem bölgesinden uzaklaşarak çevre illere veya büyükşehirlere göç etmek zorunda kaldı. Depremin vurduğu on ilimiz önemli tarım ürünlerinin yetiştirildiği illerimiz olup ülkemizin yaklaşık yüzde 13’lük tarım potansiyeli o bölgededir. Ancak deprem nedeniyle çiftçiler, üreticilerimiz yaşadıkları endişeler nedeniyle bölgeyi terk etme eğilimindedir.

Bu bölgelerde bulunan köylerde veya kırsal mahallelerde yaşayan çiftçilerimizin, bölgeden ayrılması, ülke ekonomisine ve yerelde gıda arzına ve güvenliğine olumsuz etkisi olacaktır. Çiftçinin, yöresinden ve tarımsal üretimden uzaklaşmaması için bölgeye özgü teşvik, hibe, alım garantisi gibi yöntemlerin genişletilmesi ve destek rakamlarının artırılması, üretimin aksamaması sağlanmalıdır. Bu desteklemelerde çiftçi kayıt sistemine (ÇKS) kayıtlı olma şartı aranmamalıdır” dedi.

Yerel üreticiler desteklenmeli

Üreticilerin köylerinde, kırsal mahallelerinde kalabilmeleri için barınma ihtiyaçlarının da bir an önce giderilmesi gerektiğini kaydeden Demir sözlerini şöyle sürdürdü: “Özellikle çiftçilerimizin bankalara, vergi dairelerine, Sosyal Güvenlik Kurumu’na, elektrik dağıtım şirketlerine ve sulamaya yönelik borçları konusunda bir çalışma yapılmalı ve vadesi gelen borçlar en az 1 yıl faizsiz ertelenmeli.

Ayrıca Nisan-Mayıs aylarında mevsimlik işçi bulunamaması sorunu ziraat odaları tarafından gündeme getirilmektedir. Sorunun çözümü için şimdiden harekete geçilmesi gerekiyor. Depremden zarar gören çiftçilerimizin sigorta ettirilmiş konutları, hayvanları, ürünleri, araçları için sigorta firmalarını arayıp hasar kaydı açtırması konusunu da önemle hatırlatmak istiyoruz.”