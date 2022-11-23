Dere: Savunma sanayi yatırımları planlandığı şekilde devam ediyor

ÇORUM - Sungurlu Organize Sanayi Bölgesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından temelleri atılan barut, fişek ve kapsül fabrikalarının inşaatları hızla devam ediyor. Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere, Sungurlu Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) yapımı devam eden barut, fişek ve kapsül fabrikalarının inşaatlarını inceledi.

Fabrikaların inşaatı hızla devam ediyor

13 Ağustos’ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın telekonferans yöntemiyle, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere, Kaymakam Fatih Görmüş ve MKE AŞ Genel Müdürü Yasin Akdere’nin bizzat katılımı ile temeli atılan barut, fişek ve kapsül fabrikalarının inşaatları hızla devam ediyor. 6 milyar lira yatırım tutarı ile Türkiye’de tek seferde yapılan en büyük savunma sanayi yatırımı özelliğine sahip fabrikaların faaliyete geçmesiyle, Sungurlu savunma sanayi merkezi haline dönüşecek.