Derya Grup, 45’inci kuruluş yıldönümünü kutladı

MERSİN / EKONOMİ

STK başkanları, iş insanları ve şirket çalışanlarının katıldığı etkinlikte konuşan Derya Grup Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kış, “1979 yılında başlayan iş hayatımızın başarıyla geçen 45’inci yılını kutladığımız için onur ve gururluyuz. İlelebet payidar kalacak olan cumhuriyetimizin 100 yılının 45’ine şahitlik ederken, Derya Grup Ailesi’nin sağlıklı bir yapıyla gelecek kuşaklara aktarılmasının uğraşını veriyoruz. Başarılarımızda emeği geçen tüm çalışanlarımıza teşekkür ederim” dedi.

Derya Grup’un kuruluş hikayesinin anlatıldığı sinevizyon gösterisinin izlendiği gecede, şirketteki 10, 15 ve 20’inci çalışma yılını dolduran personellere plaket takdim edildi, yıldönümü pastası kesildi.