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Derya Grup’tan elektrikli mobiliteye güçlü katkı  

‘Elektrikli Araç Şarj İstasyonları 2025’ konferansına elektrikli araçlarıyla katılan Derya Grup’ta Yönetim Kurulu Üyesi Yeşim Kış Akcer, yeni nesil mobilite çözümleriyle dönüşüme yön veren bir firma olarak, elektrikli araç teknolojilerinin geleceğine katkı sağlamaktan gurur duyduklarını söyledi.

Haber Merkezi
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Derya Grup’tan elektrikli mobiliteye güçlü katkı  
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MERSİN/EKONOMİ

Elektrik Mühendisleri Odası Mersin Şubesi tarafından, ‘Elektrikli Araç Şarj İstasyonları 2025’ başlıklı konferansa düzenlendi. Yeni nesil araç sistemlerinin konuşulduğu organizasyonda elektrikli araç ve motosikletlerini sergileyen Derya Grup’un ürünleri ziyaretçilerden büyük ilgi gördü. Elektrikli mobilite alanında sundukları inovatif çözümlerin, özellikle sürdürülebilir ulaşım ve enerji verimliliği konularında takdir topladığını vurgulayan Derya Grup Yönetim Kurulu Üyesi Yeşim Kış Akcer, “Konferans süresince mobilite, karbon ayak izi, şebeke entegrasyonu ve yatırım süreçleri gibi önemli başlıklar, alanında uzman konuşmacılar tarafından ele alındı. Derya Grup olarak, bu tür etkinliklerin sektörel gelişim açısından son derece kıymetli olduğuna inanıyor ve elektrikli araç teknolojilerinin geleceğine katkı sağlamaktan gurur duyuyoruz. Yeni nesil mobilite çözümleriyle dönüşüme yön veren Derya Grup, sürdürülebilir bir gelecek için çalışmalarına kararlılıkla devam etmektedir” dedi.

Etkinlikte sergilenen elektrikli otomobiller arasında Hyundai’nin IONIQ 5, IONIQ 6 ve Kona gibi modelleri yer aldı. Mini sergide şarj istasyonları da görücüye çıktı.

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