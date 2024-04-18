DESİAD’dan 'değişimi yakalama' uyarısı

DENİZLİ

Denizli sanayi hayatının daha önce belli ölçekte devam ederken 1980'li yılların ortalarından itibaren farklı bir çevrede yolculuğuna başladığını belirten DESİAD Başkanı Nuri Turgut, "Geriye dönüp baktığımızda çok ciddi mücadelelerden geçen bu süreç, Denizli sanayisini A noktasından B noktasına getirdi. Hakikaten bir başarı hikayesi olarak anlatılabilir. A noktasından B noktasına getiren bu strateji, maalesef 2000'li yıllardan itibaren bizi C noktasına götürmekte zorlanıyor. Dünyada her şey o kadar hızlı değişiyor ki bu değişimi yakalayamaz isek şayet maalesef geri kalmakla karşı karşıyayız" dedi.

"Anadolu 500 Yereldeki Yüzümüz" plaket töreninde konuşan Turgut, 30 sene sonra bugünkü mevcut iş kollarının yarısının hiçbir anlam ifade etmeyeceğini, bugünkü mevcut iş kollarının dışında da yarıya yakın yeni iş kolları türeyeceğini anlatan Turgut, "Bu değişimi yakalayamamak maalesef bizi çok daha gerilere götürecek. Bunun içerisinde üretim modellerimizden, iş yapış şekillerimizden, sektör tahminine kadar devam edecek olan bu sorgulamayı muhakkak yapmalı, kafamızdaki 'ben bugüne kadar böyle gördüm, böyle devam ederim, hiçbir problem yok' mantığından çıkıp bu değişimi içselleştirmeli ve gerçek hayata geçirmeliyiz" ifadelerine yer verdi.

Tesadüf ve belirsizliklere bağlı bir yapıdan çıkarak kendi göbeğini kendi kesebilen, aklı ve bilimi temel ışık olarak kabul ederek geleneksel yöntemlerle sektörlerin sorgulanacağı sürecin Denizli sanayisi için başlaması gerektiğine inancını vurgulayan Turgut, “Bu değişimin başlangıç noktasında temel hareket noktasında da teknoloji var. Dolayısıyla çok çalışmamız, üretmemiz gerekiyor. Bütün bunların ötesinde olumsuz tablo çizmeye gerek yok, enseyi karartmaya gerek yok. Denizli insanı hakikaten çalışkandır. Bugüne kadar yaptıkları bundan sonra yapacaklarının teminatıdır. Sadece bugünü değil 5 yılı, 10 yılı, 20 yılı, 30 yılı hesap ederek, projelendirerek, ışık tutarak çalışması gerekiyor” diye konuştu.

Turgut’un konuşmasının ardından teknoloji yazarı, Serdar Kuzuloğlu da "Eski dünya, yeni kurallar" adlı sunumunda, dünyadaki teknolojik değişim ve dönüşümle ilgili bilgi verdi. Konuşmaların ardından "Anadolu'nun En Büyük 500 Şirketi" araştırmasında Denizli'den yer alan 23 şirkete plaketleri, protokol üyeleri tarafınan takdim edildi.