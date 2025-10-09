Devrim Erbil’in eserleri İzmir’de sanatseverlerle buluşuyor

İZMİR / EKONOMİ

Ayşe Faruk Çelebi Eğitim ve Kültür Vakfı yararına düzenlenen “Devrim Erbil Resim Sergisi”, 10–25 Ekim 2025 tarihleri arasında İzmir Ticaret Odası’nda, Güzin Anbar küratörlüğünde sanatseverle buluşacak. Türk resim sanatının önde gelen isimlerinden Devrim Erbil’in katılacağı sergide yer alan eserlerin satış gelirleri Ayşe-Faruk Çelebi Eğitim ve Kültür Vakfı bursiyerlerine eğitim desteği olarak aktarılacak.

Sanatın yalnızca estetik bir ifade biçimi değil; insanın ve toplumun yarınlarına bırakılan bir değer olduğunu aktaran usta sanatçı Devrim Erbil, “ Bir tablonun en güzel rengi, bir çocuğun eğitiminde bıraktığı izdir. Bu sergide renklerimizi gençlerin yarınına armağan ediyoruz. Sanatın iyileştirici ve birleştirici gücünün etrafında olmaya devam edeceğiz” dedi.

Ayşe Faruk Çelebi Eğitim ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Bahadır Elmacı ise, “Devrim Erbil gibi Türkiye’nin kıymetli sanatçılarından birini vakfımızın konuğu olarak ağırlamaktan onur duyuyoruz. Bu sergi, sanatın toplumla bütünleştiği, gençlerin eğitim yolculuğuna katkı sağladığı örnek bir dayanışma. Sergimizi ziyaret eden her kişi aslında bir öğrencinin geleceğine dokunmuş olacak. Sanatla eğitimin buluştuğu bu dayanışmaya herkesi bekliyoruz” diye konuştu.

Etkinlik kapsamında Devrim Erbil, 11 Ekim Cumartesi günü saat 13:00’de İzmir Ticaret Odası’nda gerçekleştirilecek özel bir söyleşi ile sanatseverlerle bir araya gelecek. Katılımın ücretsiz olacağı bu buluşmada, sanatçının uzun yıllara dayanan deneyimi, sanata bakışı ve eserlerinin hikayeleri paylaşılacak.