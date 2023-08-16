Dikiş kursu ile başlayıp tekstil atölyesine dönüştü

ADANA/EKONOMİ

Seyhan Dikimevi şu anda 50’den fazla belediyenin, birçok özel sektör kuruluşunun işçi kıyafetlerini ve sosyal belediyecilik kapsamında başta çocuklar olmak üzere ihtiyaç sahibi yurttaşlar için yazlık ve kışlık kıyafetlerini üretiyor. Ayrıca deprem mağdurları için kıyafetler hazırlanıyor.

Çalışanların çoğunu kadınların oluşturduğu Dikimevi hakkında bilgi veren Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, tesisin ilk etapta belediye işçilerinin kıyafetlerini dikmek amacıyla faaliyete başladığını, zaman içerisinde çalışmaların daha geniş bir sahaya yayıldığını söyledi. Başkan Akay, ‘üreten belediyecilik’ anlayışının lokomotif birimlerinden olan Dikimevinin kısa zamanda Hakkari’den Edirne’ye kadar 50’den fazla belediyenin işçi kıyafetlerini üreten bir atölyeye dönüştüğünü kaydetti.

Dikimevinin amacına ulaşmasından mutlu olduklarını ifade eden Akay, “Pandemi döneminde Türkiye’de ilk bez maskeyi Dikimevimizde ürettik. 6 Şubat depremlerinin ardından hem Adana’da hem de depremin yıkıma uğrattığı kentlerdeki depremzede vatandaşlarımız için kadın, erkek ve çocuklar için iç çamaşırları, çocuklar için kaban, mont, eşofman takımları, patik üreterek dayanışmaya önemli katkılar sağladık. Özel sektör kuruluşlarının personel kıyafetlerini, sivil toplum kuruluşlarının siparişlerinin de üretimlerini de yine Dikimevimizde gerçekleştiriyoruz” bilgisini verdi.

Dikimevinin diğer üretim alanlarıyla birlikte Seyhan’a değer kattığını belirten Başkan Akay, “Dikimevimizin Seyhan ve Seyhanlılara katkısı çok anlamlı ve değerli. Burada çalışan personelimizin tamamına yakınını kadınlar oluşturuyor. Daha önce evlerinde oturan kadınlar aldıkları eğitimden sonra üretim sürecinin bir parçası oldular. Üretip kazanıyor, aile bütçelerine katkı sağlıyor, sosyalleşiyor, kendilerini geliştiriyor ve mutlu oluyorlar. Onların mutluluğu çocuklarını da ailelerini de bizi de mutlu ediyor” dedi.