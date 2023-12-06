'Dilan Polat denetimleri mobbinge dönüştü'

TEMEL AKBAŞ / ESKİŞEHİR

İstanbul Güzellik Uzmanları ve Güzellik Salonu İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Ayşe Aydın Kurtönal, “İşletmelerin sorunlarının tavan yaptığı bu zor günlerde, bir darbe de olağan üstü denetim adı altında yapıldı. Tüm ülkede esnaf mobbing altında. Bizler denetimlerden kaçmayız, devamlı denetim yaşıyoruz, hiç sorun değil. Ancak şu anda üyelerimiz zan altında bırakılıyor. Yönetmeliğimizde ve eğitimlerimizde var olan vücut bakım cihazları, termoliz uygulaması gibi iş yeri açma mevzuatımızda zorunlu olarak kullanmamız gereken ekipmanlarımız mühürleniyor” ifadelerini kullandı.

“100 bin esnaf töhmet altında”

Türkiye’de faaliyet gösteren 100 bini aşkın güzellik salonunda işletmecilik yapan esnafı sektördeki meslek dışı fenomenler üzerinden değerlendirmenin vicdansızlık olduğuna dikkat çeken Kurtönal, “Sektördeki işletmelerimiz adil olmayan ve tutarsız uygulamalar nedeniyle gereksiz yere sıkıntı yaşıyor. Her mesleğin içinden mesleğin itibarını zedeleyen insanlar her dönemde çıkar. Ancak içinden 3-5 tane çürük elma çıktı diye koca bir sepet elmanın hepsine çürük diyemezsiniz veya kaldırıp sepeti atamazsınız. Bu kapsamda denetimlerin daha adil, şeffaf ve tutarlı bir şekilde yürütülmesi gerekiyor” diye konuştu. Son dönemde kayıtsız akademilerin türediğine dikkat çeken Ayşe Aydın Kurtönal, “Türkiye’de henüz gündeme gelmeyen ama çok yakında yine bütün okları sektöre çekecek garip yapılanmalar var. 2-3 bin Euro’lara kurs verip çeşitli piramit yapılanmaları ile büyüyen kayıtsız akademiler türedi. Bütün para trafikleri elden. Malzemeler yurt dışından valiz ticareti veya daha büyük miktarlarda yük altı olarak geliyor. Genelde kökleri yurt dışında. Bir kuruş vergi yok çünkü Türkiye’de şirketleri yok. Sistem binlerce kişiden bu paraları alırken sadece üç beş tane yıldız isim çıkarıyor” dedi.