Dilovası Belediyesi’nden 4,5 yılda 4 milyarlık yatırım

EKONOMİ / KOCAELİ

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, görev yaptığı yıllarda ilçeye kazandırılan eser ve hizmetleri düzenlenen program ile kamuoyuyla paylaştı. Dilovası Ercan Dalkılıç Kültür Merkezi’nde “Dilovası’nda İz Bırakan Eserler” sloganıyla gerçekleşen programa, AK Parti Kocaeli Milletvekili Veysel Tipioğlu, AK Parti MKYK Üyesi İlyas Şeker, Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mustafa Soydabaş, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, AK Parti eski İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, eski belediye başkanları, muhtarlar, STK temsilcileri, belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

“Dilovası’na iz bırakan onlarca eser kazandırdık”

Olumsuzluklara rağmen üretmekten vazgeçmediklerine dikkat çeken Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, “Görev süremizin yaklaşık 2 yılı pandemiye denk geldi. Pandeminin ardından, millet olarak yüzyılın felaketi büyük deprem ile sarsıldık. Yaklaşık 6 ay Kahramanmaraş ve afet bölgesi için seferber olduk. Tüm bu olumsuzlara rağmen asla mazeret üretmedik! “Yükselen Şehir Dilovası” sloganı ile çıktığımız yolda Merkezi Hükümetimiz, Kocaeli Büyükşehir Belediyemiz ve Sanayicilerimiz ile omuz omuza vererek ilçemize iz bırakan onlarca eseri kazandırdık. Eğitimde, sporda, kültür ve sanatta önemli adımlar atarken, gerçekleştirdiğimiz birçok proje ile sosyal belediyecilik anlayışını yeni bir boyuta taşıdık. Sosyal yardımlarımız ile gönüllere dokunduk. Devasa projelerimizin ard arda açılışını yaparken, beyanname dışı yeni projeler için ise çalışmalarımıza aralıksız devam ettik” şeklinde konuştu.

“Yükselen Şehir Dilovası”

Dilovası’nda gerçekleştirdiğimiz projelerin birçoğunda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin katkısı var. Büyükşehir’in hakkı ödenmez diyen Şayir, “’Yükselen Şehir Dilovası’ sloganı ile çıktığımız yolda, Tavşancıl ve Dilovası Yüzme Havuzları, Emre Toprak Kapalı Spor Tesisi, Yeni Nesil Halk Kütüphaneleri, Tepecik Mesire Alanı, Diliskelesi Seyir terası, Diliskelesi Sahil Parkı, Köy konakları, Her Mahalleye Çocuk Parkı, Tarihi Evler Resterorasyonu gibi birçok eseri ilçemize kazandırdık. Katlı otopark projesi var 70 Milyon TL’lik, Kroman Çelik A.Ş. yapacak, bütçesi hazır. Ayrıca Dilovası Kent Meydanı’nda ki çalışmalar devam ediyor. İlçemize üç tane tır parkı kazandırıyoruz” ifadelerini kullandı.

Dilovası Millet Bahçesi projesinin değeri 165 milyon TL

Dilovası Millet Bahçesi açılışını hamsi festivali ile beraber gerçekleştireceklerini söyleyen Şayir, “Projemiz tamamlanmak üzere. Projenin bugünkü değeri 165 milyon TL. Sosyal tesisimizi kısa sürede açacağız ve Belediye olarak işleteceğiz. Caddelerimizi yeniliyoruz. Projelerin hiçbirini maddi bir gelir olarak yapmadık. Eğitim de, spor da, kültür ve sanatta önemli adımlar atarken, gerçekleştirdiğimiz birçok proje ile sosyal belediyecilik anlayışını yeni bir boyuta taşıdık. Pandemi döneminde başlattığımız ve devam ettirdiğimiz her öğrenciye tablet bilgisayar projemiz ülke çapında büyük beğeni toplarken, ücretsiz kırtasiye desteğimiz ve sosyal yardımlarımız ile gönüllere dokunduk” dedi.

“Seçim beyannamemizin yüzde 98’ini tamamladık”

Dilovası yepyeni bir şehir oluyor diyen Şayir, “Tavşancıl’da 15 bin konut yer alacak. Tavşancıl bir hayaldi, hayalimizin peşine koştuk. Birinci etaba başladık. Ayrıca yeni dönemin beyannamelerini hazırladık. Boşa harcayacak vaktimiz yok. Durmadan, yorulmadan gerçekleştirdiğimiz projelerimizin yenileri için çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Yapımı devam eden Millet Bahçesi, Huzur Evi ve Çocuk Bakım evi Kompleksi ve Devlet Hastanesi Bağlantı yolu projelerimiz de tamamlandığında ilçemize büyük değer katacak. Vaat ettiğimiz 54 projenin 52’sini hayata geçirdik. 2 projemiz planlanıyor. Seçim beyannamemizin yüzde 98’ini tamamladık. Beyanname dışı 46 projeyi hizmete aldık” dedi.