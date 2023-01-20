DİMES, ihracatta iki katın üzerinde büyüdü

Müberra TAŞÇI



TOKAT - Türkiye’nin ilk yerli sermayeli meyve suyu markası DİMES, yerli bir marka olarak Türkiye pazarındaki güçlü konumunun ve öncelikli kategorilerde liderliğinin yanı sıra, dünya genelinde 100’ün üzerinde ülkeye kendi markasıyla ihracat yapıyor. Hem Türkiye pazarında, hem de çok farklı kültürleri, beslenme alışkanlıklarını ve lezzet tercihlerini kapsayan ihracat coğrafyasında küresel markalarla başarılı bir şekilde rekabet etmeye devam ediyor.

DİMES, toplam 100 bin ton meyve işleme, 300 bin ton meyve suyu, 100 bin ton süt ve süt ürünleri üretim kapasitesine sahip. 2022 yılında ihracat ve iç Pazar dahil toplam tonajlarında yüzde 23 düzeyinde bir artış elde ettiklerini dile getiren DİMES Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Duygu Süleymanoğlu,

“2022 yılında hem iç pazarda hem de ihracat pazarlarımızda istikrarlı büyümemizi sürdürdük. Meyve suyu sektöründe markalı ürün ihracatının lideriyiz ve yatırımlarımızla marka portföyümüzü global pazarlarda büyütüyoruz. İhracatta iki kat büyüme hedefiyle girdiğimiz 2022 yılında, ihracat gelirlerimiz yüzde 130 seviyesinde büyürken, tonaj olarak da yüzde 13 büyüme elde ettik.

İhracatın olumlu etkisinin yanı sıra, pazarlama stratejilerimiz, iletişimlerimiz ve satış ekiplerimizin de başarılı çalışmalarıyla iç pazarda da büyümemizi sürdürdük. İhracat ve iç pazar dahil toplam tonajımızda yüzde 23 düzeyinde bir artış elde ettik, toplam ciromuzdaki büyüme de yüzde 171 düzeyinde gerçekleşti” diye konuştu.

“İstikrarlı büyümemizi, 2023 yılında da sürdürmeyi hedefliyoruz”

DİMES 2023 yılında yeni yatırım ve farklı ürünlerle hem ihracatta hem de iç pazarda yoluna devam edecek. Yatırım ve büyüme hedeflerinin büyük bir kısmının Milkshake, Smoothie, İçecek ve Soğuk Kahve kategorilerinden oluşacağına vurgu yapan Süleymanoğlu,

“Yeni yatırımlarımız ve farklı ürün projelerimiz geçtiğimiz senelerde olduğu gibi, 2023 yılında da artarak devam edecek. Özellikle ürün tarafındaki Ar-Ge yatırımlarımız ve fabrika yatırımlarımızla tüketicilerimizi, kaliteli, besleyici ve keyifli ürünlerimizle buluşturmaya devam edeceğiz.

Tüketici beklentilerini ve pazar trendlerini dikkate alarak çalıştığımız yeni ürünlerle de hem iç pazarda hem de yurt dışı pazarlarda büyümeye devam etmeyi hedefliyoruz. Yatırım ve büyüme hedeflerimizin ana kanalı Milkshake, Smoothie, İçecek ve Soğuk Kahve kategorilerimiz olacak.

Brüt karlılığımızın dörtte birini oluşturan bu kategorilerdeki istikrarlı büyümemizi, 2023 yılında da sürdürmeyi hedefliyoruz. Milkshake yüzde 53, Smoothie yüzde 70 pazar payı ile liderliğini daha da güçlendirdi. Başarılı sonuçlar elde etmek çok güzel ama en güzeli, gençlerin arkadaşı marka olabilmek ve bizi arkadaş olarak gören gençlerle beraber trend biziz diyebilmek” şeklinde konuştu.

DİMES, üreticilere her yıl bedelsiz yerli tohum dağıtıyor

Süleymaoğlu, DİMES olarak üreticilerinin sürekli desteklenmesi amacıyla üreticilere her yıl bedelsiz olarak yerli tohum dağıttıklarını belirterek sözlerine şunları ekledi:

“Meyve suyu özelinde ülkemizin ilk Ar-Ge Merkezini bünyemizde barındırıyoruz. Yaklaşık 850 kişiye doğrudan istihdam sağlıyoruz ve değer zincirimiz 65 binin üzerinde meyve üreticisi çiftçiyi de kapsıyor. İçeriğinde tarım ürünleri olan, katma değerli yeni nesil içecek ürünlerimizle büyümeye ve tarım ürünlerinin değerlendirilmesine katkı sağlıyoruz.

DİMES bünyesinde, Kazova Vasfi Diren Tarım İşletmesi’nde, yerli tohumlardan en uygun özelliklere sahip yerli meyve fidanlarının üretip, meyve üreticilerinin sürekli desteklenmesi amacıyla üreticilere her yıl bedelsiz olarak dağıtıyoruz. Kooperatif iş birlikleri, ücretsiz fidan dağıtımı ve düzenli zirai bilgi paylaşımıyla meyve üreticilerine desteğimizi, 2023 ve sonrasında da artan bir ivmeyle sürdüreceğiz.”