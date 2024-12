Dirinler’in 2025 vizyonu daha fazla inovasyon

Takip Et

İzmir’den 65’ten fazla ülkeye ihracat yapan ve 72 yıllık köklü geçmişiyle Türk sanayisinin önemli aktörlerinden Dirinler Makina, 2025 yılı hedefini, kurumsallaşma ve teknolojiyle geleceğe güçlü adımlar olarak belirledi. Dirinler Makina Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Rebil Dirin, “Kurumsallaşma ve teknolojide öncülüğümüzü sürdüreceğiz. Amacımız sadece büyümek değil, yapılamayanları yaparak sektöre yön vermek” dedi.

Dirinler, 2025 yılında AR-GE ve inovasyon yatırımlarını artırarak Endüstri 4.0 projelerine yeni çözümler eklemeyi planlıyor. İleri teknoloji presler ve otomasyon sistemlerini global sanayiyle buluşturmaya devam edeceklerini söyleyen Dirin, “Ürünlerimizle yalnızca Türkiye’de değil, dünya çapında fark yaratıyoruz. 2025’te çevre dostu üretim ve enerji verimliliği konularında lider olmayı hedefliyoruz” dedi.

Dirinler’in 18 bin metrekaresi kapalı, toplam 24 bin metrekarelik alan üzerindeki tesislerinde 60 ton ile 250 ton kapasiteler arasında C tipi Eksantrik Presler, 160 ton ile 3 bin ton kapasiteler arasında H tipi Eksantrik, Knuckle joint, Link Drive, Servo Presler, 60 ton ile 160 ton kapasiteler arasında C tipi Hidrolik Presler, 250 ton ile 3 bin ton kapasiteler arasında H tipi Hidrolik Presler ürettiğini söyleyen Dirin, “Ayrıca Türkiye’de bir ilk olan, kemik eklemli form pres üretimini de tesislerimizde gerçekleştiriyoruz” diye konuştu.

Raylı sistemlerin ise geleceğin taşımacılık çözümleri arasında önemli bir yere sahip olduğuna dikkat çeken Dirin, “Biz Dirinler olarak, bu alandaki teknolojik dönüşümün öncüsü olmaktan gurur duyuyoruz. Geliştirdiğimiz her ürün, sadece üretim süreçlerini hızlandırmakla kalmıyor, aynı zamanda katma değerli bir sanayi altyapısı oluşturuyor. Bu yolda daha birçok yenilikle sektörü ileri taşımayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

Kurumsallaşma çalışmalarına hız veren Dirinler, “geçmişten geleceğe köprü” anlamını taşıyan Drina Projesi ile yönetim vizyonunu yeniden yapılandırdı. Buna göre Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine Nihan Dirin atanırken, gelecek dönem başkanlığı Feyzan Dirin ve Berat Dirin’in devralacak.