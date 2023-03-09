Dış ticaret şirketi kurmadan önce 47 ülke gezdi

Eray ŞEN



OSMANİYE - Onur Bayhan, ‘dünyayı tanıma’ tutkusunun iş hayatının şekillenmesinde önemli rol oynadığını söyledi. Şimdiye kadar 47 ülke gezdiğini, üçü yurt içinde, üçü yurt dışında 6 üniversitede okuduğunu, öğrenci değişim programlarına katıldığını, son olarak da Portekiz’de yüksek lisans yaptığını anlatan Bayhan, şöyle devam etti:

“Türkiye’de dönüp askerlikten sonra çeşitli şirketlerde çalıştım ve kendi şirketimi kurdum. Gezdiğim ülkelerden dolayı yabancı dil konusunda avantajlıydım, kendi işimi kurmadan önceki son işimde yoğun olarak ihracat alanında çalışma yapmıştım. 2019 yılının mart ayında şirketimi kurduktan sonra doğrudan ihracata odaklandım.”

Hatay Dörtyol’da eski bir evin altındaki küçük bir mekanda kurduğu dış ticaret şirketi ile ilk yıl 840 bin dolarlık, ikinci yıl 4.5 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini belirten Bayhan, üretim alanına yönelmesini ise şöyle anlattı:

“İhracata yönelik ‘demetli tel’ üretiyoruz”

“Önce bir çivi makinesi ve örgü tel makinesi aldım. 2020’nin ortalarında Osmaniye OSB içindeki mevcut yerimizi kiraladım. İlk üretimimizi örgülü tel olarak yaptık. Bu ürüne ‘demetli tel’ de deniyor ve Türkiye’de üç firma üretiyor. Tamamen ihracata yönelik bir ürün. Ayda 750 ton kapasitem var ve Türkiye’de en yüksek kapasitede üreten benim.”

Üç kişi ile başladıkları şirkette, şu anda 38 kişinin çalıştığını ifade eden Bayhan, “Ürünlerimizin tamamı ihracata gidiyor. Ağırlıklı olarak İsrail, Filistin piyasasına çalışıyoruz. Bir inşaat malzemesi olan demetli tel, dünyada İsrail, Filistin, Ürdün, Brezilya ve Portekiz’de kullanılıyor. Mukavemeti yüksek bir ürün ve normal tellere göre daha pahalı, bu yüzden Türkiye’de kullanılmıyor” diye konuştu.

Üretime başladıkları yıl 850 bin dolarlık ihracat yaptıklarını sonra bu rakamın 4.5 milyon dolara çıktığını aktaran Bayhan, “2021’de 3.8 milyon dolar, 2022 yılında 3.8 milyon dolar oldu, ihracatımız yıllık 4 milyon dolar bandında devam ediyor” bilgisini verdi. “Bizim hem imalat hem ticari tarafımız var” diyen Bayhan, şöyle devam etti:

“Bir tarafımız demir çelik, bir tarafımız dış ticaret. Dış ticareti de ağırlıklı olarak ihracat tarafında sürdürüyoruz. Kısa ve orta vadede üretimle beraber 6 milyon dolar, ticaretle beraber 10-15 milyon dolar seviyesine ulaşmayı hedefliyoruz. Ceyhan OSB’de de bir yatırım adımı attık, 30 dönüm alan talep ettik. Orada çelikte butik işlere odaklanmayı planlıyoruz. Bu yatırımla, personel sayımızın 250’ye yakın olacağını düşünüyoruz.”