Diyarbakırlı iş insanı Medeni Dilek’in imza günü

Mahir Solmaz/ Diyarbakır

Medeni Dilek, Diyarbakır’da kendi çabasıyla sıfırdan kurduğu şirketiyle iflasa sürüklenmiş, sonrasında mücadele ederek şimdilerde yaklaşık 300 kişinin çalıştığı bir mobilya fabrikası kurmuş ve dünyaya açılmış bir iş insanı.

40 yıllık ticari hayatını, şahit olduğu ve birebir yaşadığı olayları, bazen dram, bazen trajik ve bazen de komik bir dille, “Tok Evin Aç Kedileri” kitabında anlatmaya çalışmış.

Medeni Dilek'in hafta sonu Ceylan Karavil Park AVM'de gerçekleşen imza gününe yoğun ilgi vardı. Sevenleri onu imza gününde yanlız bırakmazken, AVM ziyaretçilerininde Dilek'e yoğun ilgilisi vardı.

İmza gününde genel bir değerlendirme yapan İş insanı ve yazar Medeni Dilek, Diyarbakır farklı kültürlerin buluştuğu bir şehir olduğunu ve tüm farklılıklarımıza karşın kucaklaşmaların şehri olduğunu söyleyerek “Tabii kördüğüm haline gelmiş bazı çıkmazlarımız, açmazlarımız olabiliyor. Buna rağmen, bin yıllardır inatla bir şekilde ayakta durmuş. Zorlu ve kadim şehir Diyarbakır’da yaşayanlar da bu kente ayak uydurmuş ve kentin karakterine uygun onurlu bir yaşam biçimini tercih etmiştir. Yazılı bir eser bırakmak her zaman uhdemde yer almıştır. Tüm hedeflerime emin adımlarla yürürken şehrime olan gönül olan borcumu da bir nebze ödemeye çalıştım. Arayışta olduğum süreç içerisinde farklı ülkelerde edindiğim tecrübelere de dayanarak gördüm ki, aslında coğrafya bir kaderdir ve nereye gidersem gideyim bütün yollarım beni Diyarbakır’a getirdi, bütün kapılarım Diyarbakır’a açıldı” dedi.