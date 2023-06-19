Kayseri, kadın kooperatifleri için el ele verdi

KAYSERİ/EKONOMİ

Kayseri Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi arasındaki protokol, 25 Haziran’a kadar devam edecek olan Kayseri Kadın Kooperatifleri Fuarı’nda imzalandı.

Kadın girişimini desteklemek ve kadın istihdamına katkı sunmayı amaçlamak üzere Kayseri Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, 16 ilçe belediyesi ve kaymakamlıkların el birliğiyle kadın kooperatifleri için seferberlik başlatıldı. Kadın kooperatiflerinin daha çok tanıtılmasına yönelik bu kapsamda Kayseri Dünya Ticaret Merkezi’nde 16-25 Haziran 2023 tarihleri arasında Kayseri Kadın Kooperatifleri Fuarı düzenleniyor. Fuarın açılışına Kayseri Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri Milletvekilleri ve kent protokolü katıldı. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, 22 kadın kooperatifinin 8 ay gibi kısa bir sürede kurulduğuna dikkat çekerek, Büyükşehir Belediye Başkanımızla beraber, ilçe belediyelerimiz ve ilçe kaymakamlarımızla beraber yerlerini hazırladık, üretime başladılar, satış yaptılar şimdi lansman zamanına geldik. Sadece 8 ayda, herhalde bu bir tek Kayseri’de olurdu. Kayserili kadınları kutluyorum” şeklinde konuştu. Büyükkılıç ise, “Kayseri’mizde hanımlara verilen bu fırsatı en güzel şekilde değerlendirdiniz. Biz de yerel yöneticiler olarak üzerimize ne düşüyorsa onu yapma yönünde gayret gösterdik. Her birinize sevgiler, saygılar sunuyorum” dedi.

Öte yandan Kayseri Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren KAYMEK arasında protokol imzalandı. Bu protokol ile Büyükşehir Belediyesi, Kayseri’deki kadın kooperatiflerinden gelen ürünleri “Siz Üretin Biz e-38 ile Kazanca Dönüştürelim” projesi kapsamında www.e38.com.tr satış platformundan ve KAYMEK Satış Ofisleri’nden satışa sunacak.