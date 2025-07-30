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Doğu Akdeniz’in en büyüğü: Mersin Marina’da çekek sahası genişletildi

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından ‘5 Çıpalı Yat Limanı İşletme Belgesi’ ile tescillenen ve Doğu Akdeniz’in en büyük marinası olarak dikkat çeken Mersin Marina, çekek sahasını 16 bin metrekareye ulaştıran genişletme ve modernizasyon çalışmalarını tamamladı.

Haber Merkezi
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Doğu Akdeniz’in en büyüğü: Mersin Marina’da çekek sahası genişletildi
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ADNAN AÇIKGÖZ/MERSİN

Doğu Akdeniz’in en büyüğü: Mersin Marina’da çekek sahası genişletildi - Resim : 1Mersin Marina Müdürü Mehmet Günaslan, tekne bakım/onarım hizmetlerinin daha verimli sunulabilmesi ve müşteri memnuniyetinin artırılması amacıyla yürütülen genişleme projesinin, teknik altyapı iyileştirmelerini de kapsadığını söyledi. Gerçekleştirdikleri düzenlemelerle çekek sahasının 4 bin metrekarelik ek alanla birlikte toplam 16 bin metrekareye ulaştığını açıklayan Günaslan, “Genişleyen sahada teknik servis, boya uygulamaları, motor bakımı ve kara kışlama işlemleri artık çok daha verimli ve organize şekilde yürütülebilecek. Sahamız modern donanımıyla bölgedeki yat sahiplerine üst düzey hizmet sunacak kapasiteye kavuştu. Çevre dostu marina anlayışımız doğrultusunda, atık alım istasyonumuzu tamamen yeniledik. Ayrıca yeni peyzaj planlaması kapsamında yaklaşık 3 bin çim fidesiyle sahamızın estetik dokusunu da güçlendirdik. Böylelikle misafirlerimiz için hem teknik hem görsel açıdan daha kaliteli bir ortam oluşturduk” dedi.

Denizde 500 tekne bağlama kapasitesine sahip olan Mersin Marina, bir yat limanı olmanın yanı sıra yelken kulübü, spor merkezi, restoranlar, kafeler ve ticari alanlarla bölgenin cazibe merkezi olmayı sürdürüyor.

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